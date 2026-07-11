/BTech, B.E या MBBS नहीं, भारत में ये कोर्स है छात्रों की पहली पसंद, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा

AISHE Report: अगर आप से पूछा जाए कि भारत में छात्रों कौन सा कोर्स करना ज्यादा पसंद करते हैं, ग्रेजुएशन के लिए छात्रों के बीच किस कोर्स की ज्यादा डिमांड है? या ऐसा कहा जाए कि मास्ट डिग्री कोर्स कौन सा है जो भारत के छात्र चुनना पसंद करते हैं तो शायद इसके लेकर आपका भी जवाब ये ही रहेगा कि देश-विदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कोर्स की ज्यादा डिमांड है लेकिन इस जवाब के साथ आप गलत साबित हो सकते हैं. दरअसल, शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हाई डिमांड कोर्स में को लेकर जो लोगों का अनुमान है वो अब बदल सकता है.