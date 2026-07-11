/BTech, B.E या MBBS नहीं, भारत में ये कोर्स है छात्रों की पहली पसंद, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा

AISHE Report: अगर आप से पूछा जाए कि भारत में छात्रों कौन सा कोर्स करना ज्यादा पसंद करते हैं, ग्रेजुएशन के लिए छात्रों के बीच किस कोर्स की ज्यादा डिमांड है? या ऐसा कहा जाए कि मास्ट डिग्री कोर्स कौन सा है जो भारत के छात्र चुनना पसंद करते हैं तो शायद इसके लेकर आपका भी जवाब ये ही रहेगा कि देश-विदेश में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कोर्स की ज्यादा डिमांड है लेकिन इस जवाब के साथ आप गलत साबित हो सकते हैं. दरअसल, शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के हाई डिमांड कोर्स में को लेकर जो लोगों का अनुमान है वो अब बदल सकता है.
शिक्षा मंत्रालय की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) रिपोर्ट ने ये साबित किया है कि भारत में छात्रों के बीच बीटेक, बी.ई, एमबीबीएस नहीं है. रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि साल 2023-24 में उच्च शिक्षा में नामांकन में बढ़ोतरी के साथ आंकड़ा 4.50 करोड़ हो गया है. देशभर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सबसे ज्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट्स रहे हैं.
पिछले 10 सालों आर्ट्स स्ट्रीम और बीए कोर्स का दबदबा अभी बना हुआ है, लेकिन ये भी देखा गया है कि इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलाॅजी और मैथ में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अधिक रहे. जहां पहले 2014-15 में 91.5 लाख स्टूडेंट्स थे अब 2023-24 में 1.02 करोड़ हो गए हैं. इसमें महिला उम्मीदवारों की भागीदारी ज्यादा देखी गई है. साइंस और उससे संबंधित कोर्सों में 44 फीसदी महिलाओं की बढ़ोतरी हुई.
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएशन लेवल पर आर्ट्स या उससे संबंधित कोर्स सबसे बड़ा डिसिप्लिन बना हुआ है. इसमें कुल नामांकन 76.8% रहा लेकिन रिपोर्ट से ये भी पता चला कि 2023-24 में प्रफेशनल और टेक्निकल कोर्स की ओर झुकाव बढ़ा है. ऐसे में कहा जा सकता है कि अब स्टूडेंट्स की पसंद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कोर्स को लेकर स्टूडेंट्स का ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा.
एआई के दौर में प्रफेशनल और टेक्निकल कोर्स में बढ़ोतरी होना आम बात है. कई यूनिवर्सिटी नए कोर्स शामिल कर रही हैं और स्टूडेंट्स भी साइंस, कॉमर्स जैसी स्ट्रीम में जाना पसंद कर रहे हैं. अगर पिछले 10 साल के डेटा पर गौर न करें और आगामी सालों को लेकर अनुमान लगाएं तो कहा जा सकता है कि मेडिकल साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों की बढ़ोतरी हो सकती है.