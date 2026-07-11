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BTech, B.E या MBBS नहीं, भारत में ये कोर्स है छात्रों की पहली पसंद, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा

AISHE Report: जब बात आती है छात्रों द्वारा किए जाने वाले बैचलर या मास्टर कोर्स की तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई करने वाले नजर आते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने सारे अनुमान ही बदल दिए हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 11, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:48 AM IST
BTech, B.E या MBBS नहीं, भारत में ये कोर्स है छात्रों की पहली पसंद, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा
Image Credit: AISHE Report ba course high demandSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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