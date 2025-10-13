AISSEE 2026: क्लास 6 और 9 के लिए सैनिक स्कूल में एडमिशन प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे भरें फॉर्म?

Sainik School Admission Registration: अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना चाहते हैं तो सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में पैरेंट्स फटाफट फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें. आप ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर अप्लाई कर सकते है. साथ ही नीचे खबर में आवेदन की डायरेक्ट लिंक भी दी गई है.

इन तारीखों को कर लें नोट

नोटिफिकेशन के अनुसार, सैनिक स्कूल में एडमिशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर 2025 है. वहीं, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच खोली जाएगी. सैनिक स्कूल एंट्रेस परीक्षा जनवरी में होगी. इस परीक्षा में पास होने बाद में एआईएसएसईई 2026 के जरिए देश भर के प्रमुख 33 सैनिक स्कूलों की कक्षा 6 व 9 में एडमिशन होगा. परीक्षा से कुछ समय पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. ये परीक्षा कुल 190 शहरों में आयोजित की जाएगी.

Diwali School Holidays: 19 से 23 अक्टूबर तक; लगातार पांच दिनों तक रहेगी स्कूलों में छुट्टी, जानें छठ पर कब बंद रहेंगे स्कूल?

Add Zee News as a Preferred Source

रजिस्ट्रेशन फीस क्या है?

पहले के मुताबिक, आवेदन फीस बढ़ गई है. जनरल, ओबीसी (NCL), डिफेंस, एक्स सर्विसमैन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 850 रुपए है. वहीं, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 700 रुपए एप्लिकेशन फीस है.

कौन कर सकता आवेदन?

एज लिमिट की बात करें तो, क्लास 6 के लिए उम्र 31 मार्च 2026 तक 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं, क्लास 9 के लिए उम्र 31 मार्च 2026 तक 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

जान लें एग्जाम पैटर्न

जानकारी के अनुसार, क्लास 6 के लिए हिंदी और इंग्लिश समेत 13 मीडियम में परीक्षा होगी. कुल 150 मिनट का समय परीक्षा के लिए दिया जाएगा. परीक्षा में कुल 300 नंबरों के सवाल पूछे जाएंगे. वहीं, कक्षा 9 के लिए 180 मिनट का समय परीक्षा के लिए मिलेगा. कुल 400 नंबरों की ये परीक्षा होगी.

इस डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई