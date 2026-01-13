AISSEE Admit Card 2026: सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

AISSEE Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 6वीं और 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है. सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. फटाफट से इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स या उनके माता-पिता हॉल टिकट को डाउनलोड कर लें. एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. आइए इसे डाउनलोड करने का आसान तरीका जानते हैं.

कब होगी सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन 6वीं और 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है. इस बार सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2026 को होगा. देश भर के 190 शहरों में स्थित 464 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित होगी.

AISSEE Hall Ticket 2026 Download Process

सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं. होमपेज पर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एडमिट कार्ड 2026 का लिंक शो होगा. इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा और वहां डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा. डाउनलोड करने के अलावा एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी वहां से निकाल सकते हैं.

हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो या किसी तरह की कोई समस्या आए तो छात्र या अभिभावक हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं. 011-69227700 या 011-40759000 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ई-मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए aissee@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं.

