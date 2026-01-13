Advertisement
trendingNow13072856
Hindi Newsशिक्षाAISSEE Admit Card 2026: सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

AISSEE Admit Card 2026: सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

AISSEE Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसे डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AISSEE Admit Card 2026: सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

AISSEE Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 6वीं और 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है. सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. फटाफट से इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स या उनके माता-पिता हॉल टिकट को डाउनलोड कर लें. एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. आइए इसे डाउनलोड करने का आसान तरीका जानते हैं.

कब होगी सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस परीक्षा का आयोजन 6वीं और 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए आयोजित किया जाता है. इस बार सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2026 को होगा. देश भर के 190 शहरों में स्थित 464 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

AISSEE Hall Ticket 2026 Download Process

  1. सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एडमिट कार्ड 2026 का लिंक शो होगा.
  3. इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.
  4. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा और वहां डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा.
  5. डाउनलोड करने के अलावा एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी वहां से निकाल सकते हैं.

हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो या किसी तरह की कोई समस्या आए तो छात्र या अभिभावक हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं. 011-69227700 या 011-40759000 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ई-मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए aissee@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं.

ये भी पढ़ें- कोचिंग की टाइमिंग से लेकर सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम तक... 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की हाई लेवल कमेटी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

aissee admit card

Trending news

करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
Supreme Court
करप्शन के मामलों में जांच से पहले मंजूरी जरूरी है या नहीं? जजों ने दी अलग-अलग राय
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
amit shah
केरल में BJP का बड़ा गेम प्लान! 2026 में क्या खिलेगा कमल? अमित शाह ने संभाली कमान
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
Child Electrocuted Train
मत जाओ ऊपर! पतंग पकड़ने के चक्कर में छू गई हाई वोल्टेज लाइन, करंट से झुलसा मासूम
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
BMC elections
'आपके चाचा करते हैं बेहतर मिमिक्री...' सीएम फडणवीस ने आदित्य ठाकरे पर कसा तंज
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
Palak Paneer
पालक-पनीर गरम करने पर US में बवाल, कैसे 2 भारतीय छात्रों ने जीत लिया 1 करोड़ 80 लाख
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
India-Germany relations
'रक्षा खरीद राष्ट्रीय हित पर आधारित...' जर्मन चांसलर के बयान पर भारत ने साफ किया रुख
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
Nipah Virus Returns
बंगाल में लौटा निपाह वायरस! जान लें कितना है खतरनाक, 75% तक बना रहता मौत का खतरा
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
PM Modi
नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स अब बन गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस: PM मोदी
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
Germany Visa Free Transit
जर्मनी ने भारतीयों के लिए खोले दरवाजे, बिना ट्रांजिट वीजा होगी यात्रा
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड
Suicide
'रंग-रूप चेहरा ऐसा है, डॉक्‍टर बनोगी? बेंगलुरु की डेंटल स्टूडेंट ने कर लिया सुसाइड