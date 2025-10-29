Advertisement
AISSEE 2026: अब नहीं मिलेगा मौका! सैनिक स्कूल में एडमिशन की अंतिम तारीख कल, 6वीं से 9वीं क्लास के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन

AISSEE Registration 2026: अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख कल यानी 30 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 29, 2025, 07:32 PM IST
AISSEE Registration 2026 Last Date: सैनिक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने की इच्छा रखने वाले पेरेंट्स के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE) 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल यानी 30 अक्टूबर, 2025 है. ऐसे में जो 6वीं और 9वीं कक्षा के योग्य और इच्छुक छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर तुरंत आवेदन कर दें. वहीं, सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. 

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

  • जनरल, OBC (NCL), डिफेंस, एक्स-सर्विसमैन - 850 रुपये

  • SC, ST - 700 रुपये

आयु सीमा

  • कक्षा 6वीं के लिए छात्र की आयु 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए.

  • कक्षा 9वीं के लिए छात्र की आयु 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए.

उम्मीदवारों के आयु की गणना 31 मार्च, 2026 के आधार पर की जाएगी.

ये भी पढ़ें: NDMC Recruitment 2025: नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में निकली भर्ती, 16 से 26 साल वालों के पास मौका, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन

इस दिन एक्टिव होगा करेक्शन विंडो
यदि किसी उम्मीदवार से आवेदन फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है, तो करेक्शन विंडो 02 से 04 नवंबर, 2025 के बीच एक्टिव रहेगा. उम्मीदवार इस बीच आवेदन में सुधार कर सकेंगे.

इस दिन होगी परीक्षा 
AISSEE 2026 परीक्षा का आयोजन जनवरी 2026 में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, परीक्षा के 4 से 6 सप्ताह के भीतर परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिए जाएंगे.

परीक्षा पैटर्न
AISSEE 2026 परीक्षा का आयोजन पेन-पेपर मोड में OMR शीट पर किया जाएगा, जिसमें मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. कक्षा 6वीं के लिए परीक्षा की अवधि 150 मिनट की होगी. वहीं, कक्षा 9वीं की अवधि 180 मिनट की होगी. 

इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड 
AISSEE 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जारी किए जाएंगे.

ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Registration for AISSEE-2026 Examination' लिंक पर क्लिक करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 
ऑनलाइन आवेदन लिंक 

ये भी पढ़ें: TN MRB Recruitment 2025: हेल्थ इंस्पेक्टर के 1429 पदों पर निकली मेगा भर्ती, जल्दी करें आवेदन, सैलरी 71900 रुपये तक

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

AISSEE Registration 2026

