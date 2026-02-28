Sainik School Result 2026 घोषित! स्कोरकार्ड डाउनलोड करें, ऐसे शुरू होगा एडमिशन प्रोसेस

ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है. बता दें, टेस्ट देने वाले सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा. रिजल्ट डाउनलोड करके भविष्य के लिए संभाल कर रखना जरूरी है. जो एडमिशन के वक्त काम आ सकता है.

परीक्षा कब और कैसे हुई

इस परीक्षा को 18 जनवरी 2026 को पूरे देश में आयोजित की गई थी. परीक्षा पेन और पेपर मोड में हुई थी. इस एग्जाम के लिए देश के 190 शहरों में कुल 464 सेंटर बनाए गए थे. यह परीक्षा सैनिक स्कूल और नए सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में एडमिशन के लिए कराई जाती है.

रिजल्ट आने के बाद का पूरा प्रोसेस

रिजल्ट आने के बाद अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी. हालांकि अभी सिर्फ रिजल्ट आने से एडमिशन पक्का नहीं होता जाता है. बता दें, इसके बाद चयनित छात्रों के दस्तावेज और दी गई जानकारी को आगे जांचा जाएगा. जांच में जो छात्र सभी नियम पूरे करेंगे उन्हीं छात्रों को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा.

ई-काउंसलिंग से होगा एडमिशन

इस बार एडमिशन पूरी तरह ई-काउंसलिंग के जरिए होने वाला है. काउंसलिंग में मेरिट और योग्यता के आधार पर सीट दी जाने वाली है. छात्रों को समय पर सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा. जिससे एडमिशन प्रक्रिया को आसान और सही से निभाया जा सके.

सवाल होने पर कहां करें संपर्क

अगर एडमिशन या काउंसलिंग से जुड़ा कोई सवाल हो तो छात्र आधिकारिक ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं. साथ ही काउंसलिंग की तारीख और बाकी जानकारी जल्द ही वेबसाइट पर जारी की जाएगी. अब देखा जाए तो AISSEE 2026 का रिजल्ट आने के बाद अब छात्रों के लिए अगला अहम कदम काउंसलिंग है. सही समय पर प्रक्रिया पूरी करना बहुत जरूरी है. जिससे एडमिशन में कोई दिक्कत न आए.

