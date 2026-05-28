NEET लीक के बाद अलर्ट; रक्षा मंत्री के घर हुई बैठक, क्या अब वायुसेना को मिलेगी पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी?

NEET पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर चिंता बढ़ गई है. अब केंद्र सरकार इस पूरे सिस्टम को और मजबूत बनाने की तैयारी में जुट गई है. चर्चा इस बात की भी हो रही है कि भविष्य में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और ढुलाई की जिम्मेदारी सेना को सौंपी जा सकती है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक की संभावना खत्म की जा सके. इसी मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें शिक्षा मंत्रालय, CBSE और NTA के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए. सरकार का फोकस अब छात्रों का भरोसा वापस जीतने और परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह फुलप्रूफ बनाने पर है.

क्या सेना संभालेगी सुरक्षा?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार NEET जैसी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है. माना जा रहा है कि पेपर की ढुलाई और सुरक्षा में सेना की मदद ली जा सकती है. इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक हुई. बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, CBSE और NTA के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सूत्रों के अनुसार, परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने पर चर्चा हुई. साथ ही छात्रों को हो रही परेशानियों को कम करने और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी मंथन किया गया.

क्या बोली CBI?

दूसरी ओर NEET पेपर लीक मामले में जांच तेजी से जारी है. दिल्ली की एक अदालत ने कोचिंग सेंटर के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की CBI हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी है. CBI ने अदालत में कहा कि आरोपी से आगे पूछताछ जरूरी है, ताकि दूसरे आरोपियों से आमना-सामना कराया जा सके और महत्वपूर्ण सबूत जुटाए जा सकें. जांच एजेंसी के अनुसार, मोटेगांवकर ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल 2026 को परीक्षा से पहले ही रसायन विज्ञान के प्रश्न और उत्तर हासिल कर लिए थे. इस मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच लगातार आगे बढ़ रही है.

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कब होगी दोबारा परीक्षा?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने 12 मई को फैसला लिया था कि 3 मई को आयोजित NEET परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के कारण स्थगित किया जाए. अब यह परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी. सरकार और एजेंसियों की कोशिश है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित माहौल में कराई जाए, ताकि छात्रों का भरोसा दोबारा कायम हो सके. अधिकारियों का कहना है कि नई सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र के जरिए किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जाएगा. यही वजह है कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर बदलावों पर विचार किया जा रहा है.

क्या बदलेगी NEET की सुरक्षा व्यवस्था?

NEET UG पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार अब परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह लीक-प्रूफ बनाने में जुट गई है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया है कि 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्रों की सुरक्षित सेटअप में भारतीय वायु सेना यानी IAF की मदद ले जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार 'समग्र सरकारी दृष्टिकोण' के तहत डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राज्य गाजियाबाद और अब वायु सेना के साथ मिलकर काम करेगी, ताकि प्रश्न पत्र समय पर और पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा खुलने तक पहुंच सकें. मौसम, सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इसी मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें परीक्षा सुरक्षा मजबूत करने और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई.