विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए अलर्ट! 2025 में इन देशों ने बदले स्टडी वीजा के नियम

Study Abroad 2025: विदेश में पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे छात्रों के लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. साल 2025 में कई देशों ने स्टडी वीजा में बदलाव किए हैं, जिसके बारे में विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों को पता होना चाहिए.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 14, 2025, 09:11 PM IST
Study Visa New Rules 2025: देश के हजारों युवाओं का सपना अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से पढ़ाई करने का होता है. ऐसे में जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, 2025 में कई देशों ने स्टडी वीजा के नियम में कई मेजर बदलाव किए हैं, जिसके बारे में विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों को जरूर से पता होना चाहिए. आइए हम आपको बताते हैं कि किन देशों ने स्टडी वीजा में क्या बदलाव किए हैं. 

यूनाइटेड किंगडम
यूनाइटेड किंगडम ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दिए जाने वाले 'ग्रेजुएट रूट वीजा' में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है. जिसके तहत छात्रों को सीमित समय के लिए देश में रहने की अनुमति मिलेगी. जहां पहले छात्रों को ग्रेजुएट रूट वीजा के तहत 2 साल (25 महीने) रहने की अनुमति थी, अब इसे घटाकर 18 महीने (1.5 साल) कर दिया जाएगा. हालांकि, यह बदलाव 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा. इसके अलावा छात्रों के लिए वीजा शुल्क में भी वृद्धि की गई है.

ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बढ़ती संख्या को देखते हुए वीजा प्रक्रिया को सख्त करने का फैसला लिया है. वहीं, यूनिवर्सिटीज, आवास और स्थानीय संसाधनों पर दबाव कम करने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अब कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसी के साथ छात्रों के प्रवेश के लिए अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. 

न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विकास योजना के तहत, अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को अपडेट किया है. जिसके तहत अब योग्य तृतीय और सेकेंडरी छात्र पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे के बजाय 25 घंटे तक काम कर सकते हैं. वहीं, निर्धारित छुट्टियों के दौरान छात्र फुल टाइम काम कर सकेंगे.

डेनमार्क
डेनमार्क सरकार स्टूडेंट वीजा के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमों को सख्त करने की योजना बना रही है. जिस कारण सरकार विश्वविद्यालय मास्टर डिग्री कार्यक्रमों के लिए प्रवेश आवश्यकताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें प्रवेश परीक्षा या भाषा परीक्षा शामिल हो सकती है. वहीं, प्रवेश परीक्षा के दौरान चीटिंग करने वाले छात्रों को कड़ी सजा दी जाएगी. इसी के साथ पारिवारिक स्पॉन्सरशिप सीमित होगा और पोस्ट-ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट को नौकरी खोजने की अवधि भी पहले के मुकाबले कम कर दी जाएगी.

संयुक्त राज्य अमेरिका
अमेरिका में स्टडी वीजा को लेकर कई बदलावों पर विचार चल रहा है. सरकार 'स्टेटस की अवधि' मॉडल को बदलने की योजना बना रही है, जिसके तहत वीजा की वैधता सीधे शैक्षणिक कार्यक्रम की अवधि से जुड़ी होगी. वहीं, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) कार्यक्रम में भी बदलाव हो सकते हैं.

कनाडा
कनाडा के 2026-28 इमिग्रेशन लेवल प्लान के तहत, 2026 के लिए लगभग 155,000 नए छात्र वीजा जारी करने का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले साल से लगभग 49% कम है. इस बदलाव से अब अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया अधिक मुश्किल हो गई है.

