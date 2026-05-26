समंदर की गहराई में छिपा ‘एलियन’! सफेद आंखों वाली इस मछली का रहस्य जानकर उड़ जाएंगे होश

पृथ्वी पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं, जिनके बारे में आज भी वैज्ञानिक पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं. इनमें सबसे ज्यादा रहस्यमयी जीव समंदर की गहराइयों में पाए जाते हैं. ऐसा ही एक जीव है टेलीस्कोप फिश, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन हो. इसकी सबसे खास पहचान इसकी बड़ी-बड़ी सफेद आंखें हैं, जो बाहर की ओर निकली रहती हैं. यही वजह है कि इसका नाम टेलीस्कोप फिश पड़ा. यह मछली समंदर के बेहद अंधेरे हिस्सों में रहती है, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती. इसके बावजूद यह आसानी से अपना जीवन बिताती है.

कैसे करती है शिकार?

टेलीस्कोप फिश आकार में भले छोटी दिखाई देती हो, लेकिन यह बेहद खतरनाक शिकारी मानी जाती है. यह अपने से कई गुना बड़े जीवों को भी शिकार बना सकती है. जब कोई शिकार इसके पास आता है, तो यह अपना पेट कई गुना तक फैला लेती है और बड़े आराम से उसे निगल जाती है. इसके दांत बहुत तेज और नुकीले होते हैं, जिससे छोटे समुद्री जीव बच नहीं पाते. खास बात यह है कि घने अंधेरे में भी यह ऊपर तैरते हुए शिकार को आसानी से देख लेती है. इसकी आंखें कम रोशनी में भी काम करती हैं, जो इसे गहरे समुद्र का खतरनाक शिकारी बनाती हैं.

कितनी गहराई में रहती है?

यह रहस्यमयी मछली समुद्र की सतह से करीब 500 मीटर से लेकर 3,000 मीटर तक की गहराई में पाई जाती है. इतनी गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि सामान्य धातु भी टूट सकती है. यहां इंसानों का पहुंचना भी बेहद मुश्किल माना जाता है. समंदर के इस हिस्से में न रोशनी होती है और न ही पर्याप्त खाना मिलता है. ऐसे में टेलीस्कोप फिश ने खुद को इस माहौल के हिसाब से ढाल लिया है. कई बार इसके बच्चे भी लंबे समय तक अपनी मां के साथ रहते हैं ताकि वे मुश्किल परिस्थितियों में जीवित रह सकें.

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कैसे बचती है भारी दबाव से?

वैज्ञानिकों के मुताबिक टेलीस्कोप फिश का शरीर बेहद लचीला और खास बनावट वाला होता है. यही कारण है कि यह समुद्र के भारी दबाव को आसानी से सहन कर लेती है. इसका शरीर लगभग पारदर्शी और पतला होता है, जिससे उस पर दबाव का असर कम पड़ता है. गहरे समुद्र में जहां दूसरे जीव जिंदा नहीं रह पाते, वहां यह मछली आराम से तैरती रहती है. यही वजह है कि इसे समुद्र की सबसे रहस्यमयी और अनोखी मछलियों में गिना जाता है. वैज्ञानिक आज भी इसके जीवन और व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं.