AIBE 21 परीक्षा का ऐलान, 11 फरवरी से एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें योग्यता से लेकर जरूरी तारीखें

AIBE XXI Exam Date: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है. इसके बाद अगली परीक्षा यानी एआईबीई 21 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें कुछ जरूरी तारीखों के बारे में जानकारी दी गई है. परीक्षा की डेट से लेकर परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान किया गया है. नोटिफिकेशन के अनुसार अगली परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 फरवरी 2026 से शुरू होगी. ऐसे उम्मीदवार जो एआईबीई 20 परीक्षा में क्वालीफाई नहीं हो पाए हैं वो इस मौके का फायदा उठाकर फिर से एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 रिजल्ट को 7 जनवरी 2026 को जारी किया गया है. इस परीक्षा में कुल 251968 उम्मीदवार शामिल रहे जिनमें 174386 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए. इस परीक्षा में पास न होने वाले उम्मीदवार अगली परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगी.

एआईबीई 21 परीक्षा आवेदन के लिए योग्यता?

बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री.

3 साल या 5 साल एलएलबी पास होना जरूरी है.

जनरल और ओबीसी उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 45% अंकों से पास होना जरूरी.

एससी या एसटी उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 40% अंकों से पास होना जरूरी.

एआईबीई 21 परीक्षा की तारीख?

ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 परीक्षा की तारीख 7 जून 2026 है. एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है. 11 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2026 है.

एआईबीई 21 की जरूरी तारीखें?

एआईबीई 21 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट- 11 फरवरी 2026

एआईबीई 21 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट- 30 अप्रैल 2026

एआईबीई 21 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की लास्ट डेट- 1 मई 2026

एआईबीई 21 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने की लास्ट डेट- 3 मई 2026

एआईबीई 21 परीक्षा एडमिट कार्ड जारी होने की डेट- 22 मई 2026

एआईबीई 21 परीक्षा की डेट- 7 जून 2026

