Sainik School Admission 2025-26: 6वीं और 9वीं कक्षा के एडमिशन के लिए न निकल जाए मौका! सैनिक स्कूल में आवेदन की लास्ट डेट, तुरंत ऐसे करें अप्लाई

AISSEE 2026 Sainik School Admission: अगर आप भी अपने बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो 6वीं और 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है जिसके लिए आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है. आइए आवेदन प्रोसेस और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जानकारी जानते हैं.
Sainik School Admission 2025-26: हर माता-पिता अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जहां पढ़ने के बाद भविष्य बेहतर हो सके. ऐसे में कुछ टॉप स्कूल हैं जिनका नाम सबसे ऊपर आता है. वहीं, कुछ ऐसे भी अभिभावक होते हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में करवाना चाहते हैं, लेकिन यहां आसानी से दाखिला नहीं होता है. इसके लिए पहले जरूरी होगा कि आवेदन करें और एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाए. इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया को अपनाया जाता है. अगर आप भी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो इसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है. आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे 6वीं या 9वीं कक्षा में दाखिला के लिए सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा?
कैसे करें सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन?
ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट- exams.nta.nic.in पर जाना होगा. यहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर और आवेदन शुल्क चुकाने के बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी. आवेदन शुल्क को जमा करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है.
लिस्ट में जुड़े हैं 3 नए सैनिक स्कूल
इस आवेदन प्रक्रिया को पूरे भारत में मौजूद सैनिक स्कूल में से किसी एक में एडमिशन के लिए अपना सकते हैं. देश भर के सैनिक स्कूलों की लिस्ट में 3 नए सैनिक स्कूल को शामिल किया गया है. गोवा का वाडेम नगर हायर सेकेंडरी स्कूल, तमिलनाडु का श्री SPK पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अंबाजोगाई का योगेश्वरी सैनिक स्कूल का नाम शामिल है.
आवेदन शुल्क कितना है?
अनारक्षित वर्ग, ओबीसी (OBC) आदि के लिए 850 रुपये आवेदन शुल्क है. जबकि, आरक्षित वर्ग- SC और ST के लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है.
AISSEE 2026 Registration: कैसे करें आवेदन?
कब होगा सैनिक स्कूल एडमिशन का एंट्रेंस एग्जाम?
सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस परीक्षा को 2026 में 26 जनवरी को आयोजित किया जाएगा. ये परीक्षा पेन और पेपर मोड में होगी. परीक्षा का समय 6 वीं कक्षा में एडमिशन के लिए 150 मिनट और 9वीं कक्षा एडमिशन के परीक्षा का समय 180 मिनट होगा.
