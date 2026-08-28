/CUET के बिना भी मिलेगा यूनिवर्सिटी में दाखिला, इन संस्थानों ने नॉन-CUET छात्रों के लिए खोले रास्ते

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े एक घटक कॉलेज ने बीएससी गणित के बाद अब बीए प्रथम वर्ष में नॉन-CUET अभ्यर्थियों को भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला किया है. इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है, जो किसी कारण से CUET परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे. कॉलेज की ओर से नॉन-CUET उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 29 अगस्त को आयोजित की जाएगी.
नॉन-CUET प्रवेश प्रक्रिया में वही विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने संबंधित कॉलेज में पहले से पंजीकरण कराया है. CUET के माध्यम से प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के साथ नॉन-CUET अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर दिया जाएगा. ऐसे में जिन छात्रों ने पहले से पंजीकरण कराया है, उन्हें निर्धारित तारीख पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने स्नातक प्रथम वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया और कटऑफ से जुड़े अपडेट जारी किए हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीए और बीएससी में प्रवेश प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ रही है. उम्मीदवारों को सीट आवंटन के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर फीस जमा करने और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.
बीए में अलग-अलग वर्गों के लिए कटऑफ अलग रही. उपलब्ध विवरण के अनुसार सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी वर्ग के लिए अलग-अलग कटऑफ निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार जारी कटऑफ और सीट आवंटन की स्थिति जांचनी होगी. कटऑफ में बदलाव होने की स्थिति में विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम माना जाना चाहिए.
बीएससी गणित के लिए भी विश्वविद्यालय ने चरणबद्ध तरीके से कटऑफ जारी की है. उपलब्ध जानकारी में सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी वर्ग के लिए अलग-अलग कटऑफ अंक बताए गए हैं. सीट आवंटित होने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित समय तक फीस जमा करके प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
विश्वविद्यालय ने उन विद्यार्थियों को भी राहत दी है, जो पहले चरण में दस्तावेज या एनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे. बीएससी से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक भौतिक सत्यापन का अवसर दिया जाएगा. वहीं बीए के विद्यार्थियों के लिए भी निर्धारित अवधि में दो पालियों में सत्यापन की व्यवस्था रहेगी.
नॉन-CUET छात्रों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़ा है. विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कुछ पाठ्यक्रमों में नॉन-CUET विद्यार्थियों के लिए प्रवेश का रास्ता खोला है. इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित अंतिम तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद प्रवेश 12वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर दिए जाने की जानकारी दी गई है.
गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रक्रिया में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण शुल्क 400 रुपये, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है. संबंधित परिसरों और महाविद्यालयों को निर्धारित समय सीमा में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
नॉन-CUET प्रवेश का अवसर मिलने के बावजूद विद्यार्थियों को आवेदन करने से पहले संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय की पात्रता, सीटों की उपलब्धता, कटऑफ, शुल्क और दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए. प्रवेश की तारीखों में बदलाव संभव होने के कारण उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट और जारी नोटिस को प्राथमिकता देनी चाहिए.