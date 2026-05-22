दुनिया का वो अद्भुत देश, जहां ढ़ूंढने पर भी नहीं मिलते मच्छर, सांप और रेंगने वाले ये जीव

कबीरदास जी कहते हैं, बेटा जाए क्या हुआ, कहां बजावै थाल. आवन जावन ह्वै रहा, ज्यौं कीड़ी का नाल, यानी बेटा पैदा होने पर थाली बजाकर खुशियां क्यों मनाते हो? जीव तो चौरासी लाख योनियों में ऐसे ही जन्म लेता और मरता रहता है, जैसे कीड़े नाले में आते-जाते हैं. दरअसल वे सांसारिक मोह-माया के चक्करों में न पड़ने की सलाह दे रहे हैं. वे भारत में पैदा हुए इसलिए उन्हें ये दोहा सूझा. अगर आइसलैंड में पैदा हुए होते तो शायद यही दोहा कहते लेकिन अलग तरह से कहते. नाले में कीड़े की या मच्छरों की बात नहीं करते. आइसलैंड दुनिया का अकेला ऐसा देश है, जहां एक भी मच्छर नहीं है.

पाए जाते हैं 300 तरह के जीव

आप ये पढ़कर हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी देश में एक भी मच्छर नहीं हो. तो आप ये भी जान लीजिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास बसे आइसलैंड में मच्छर क्या, सांप और अन्य रेंगने वाले जीव भी नहीं पाए जाते. इसलिए इसे स्नैक फ्री कंट्री भी कहा जाता है. वहां झील हैं, तालाब हैं, नाले हैं. करीब 1300 तरह के जीव पनपते हैं. लेकिन यहां मच्छर नहीं पनपते. जरा सोचिए, बिना काम किए बैठने वालों से हम मुहावरे में कहा करते हैं, मच्छर मार रहे थे क्या? आइसलैंड के लोग कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करते होंगे.

क्यों नहीं पनपते मच्छर?

आखिर आइसलैंड में मच्छर नहीं होने की वजह क्या है? मच्छरों को लेकर यही माना जाता है कि वे ठहरे हुए उथले पानी में पनपते हैं. जहां पर उनके अंडे लार्वा में बदल जाते हैं. इसके लिए उन्हें एक सही तापमान की भी जरूरत होती है. आइसलैंड की स्थितियां ऐसी हैं कि यहां पर ठहरा हुआ पानी ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है. यहां की जल निकास की व्यवस्था ऐसी है कि वो थोड़ी ही देर में निकल जाता है. आबादी कम होने से घरों में भी मच्छरों के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं रहती हैं. इसलिए यहां मच्छर नहीं पनप सकते. यह भी कहा जा सकता है कि आइसलैंड में तापमान बेहद कम होता है. यहां -38 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान गिर जाता है. ऐसे में मच्छरों का यहां पनपना या रह पाना असंभव हो जाता है. हालांकि यहां एक मच्छर जैसा दिखने वाला जीव होता है, लेकिन वह मच्छर से बहुत अलग है.

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किन देशों में सबसे ज्यादा मच्छर

हैरानी की बात ये है कि डेनमार्क, ग्रीनलैंड और स्कॉटलैंड जैसे पड़ोसी देशों में मच्छरों की भरमार है.अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं. तो ऐसे देशों में ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का नाम शुमार होता है. अब भारत की बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं. जिस तरह पानीपत को मक्खियों का शहर कहा जाता है उसी तरह बेंगलुरु को मच्छरों का शहर कहा जाता है. इंदौर भारत के सबसे साफ शहरों में पहले नंबर पर है, लेकिन मच्छरों से छुटकारा यहां भी नहीं है. बाकी शहरों की बात करें तो कोटा, भोपाल, पटना और लखनऊ जैसे शहरों में मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है.