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Hindi Newsशिक्षाAmbedkar Jayanti: भारत के सबसे शिक्षित नेताओं में से एक, डॉ. भीमराव अंबेडकर के पास कौन-कौन सी थीं डिग्रियां? जानिए सच

Ambedkar Jayanti: भारत के सबसे शिक्षित नेताओं में से एक, डॉ. भीमराव अंबेडकर के पास कौन-कौन सी थीं डिग्रियां? जानिए सच

Bhimrao Ambedkar Jayanti 2026: भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का बचपन संघर्षों से भरा रहा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ने के जुनून के साथ जंग लड़ते रहे. देश-विदेशों से उन्होंने करीब 32 डिग्रियां हासिल की. आइए डॉ. भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:28 PM IST
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Dr. Bhimrao Ambedkar education and qualifications
Dr. Bhimrao Ambedkar education and qualifications

Ambedkar Jayanti 2026: भारतीय संविधान का जनक... वो शख्स बना जिन्होंने बचपन से सिर्फ अछूत की दुर्गंध को महसूस किया. स्कूल के दरवाजे पढ़ने के लिए खुले थे लेकिन भीमराव के कदम उस चौखट तक जा नहीं सकते थे. कक्षा में एक कोना अलग मिला हुआ था, सुविधाएं थी भी तो भीमराव के लिए नहीं थी. पीने का पानी वो छू नहीं सकते थे, प्यास बुझाने को घर पहुंचने तक का इंतजार करना पड़ता था. पढ़ाई के जुनून के साथ वो अपमान के घूंट को पीते रहे और एक दिन समाज को बदलने का फैसला कर लिया. ये कहानी हम उस शख्स की बताने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन में ही महसूस कर लिया था कि भारत की आजाद के साथ इंसान को आजादी नहीं मिली है वो छुआछूत, भेदभाव, मौन अपमान जैसे चीजों का गुलाम है. आइए डॉ. भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं.

शिक्षा के एक महान आदर्शवादी 

भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था. आर्थिक स्थिति खराब और समाज के तिरस्कार के कारण उन्होंने बचपन से ही कई संघर्षों का सामना किया. शिक्षा हासिल करने के लिए ही उन्हें कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी. सिर्फ 14 साल की उम्र में उनके माता-पिता ने उनकी शादी रमाबाई से कर दी. एक जीवनसाथी के रूप में वो अच्छी उदाहरण रहीं. डॉ. अंबेडकर की हर कठिनाई में कदम से कदम मिलाकर चलती रही और उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थीं. माज सुधारक, राजनीतिज्ञ से लेकर शिक्षा के एक महान आदर्श के रूप में डॉ. भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है.

डॉ. भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां

बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई के मामले में डॉ. भीमराव अंबेडकर बहुत होशियार थे. एल्फिंस्टन स्कूल से पढ़ाई करने के बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीतिज्ञ विज्ञान में डिग्री हासिल की. सिर्फ भारत की यूनिवर्सिटी से ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन तक जाकर उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की. कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी हासिल की. डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने के साथ ही वो पहले व्यक्ति बने जिनके पास ये डिग्री थी. सिर्फ 2 साल 3 महीने की अवधि में 8 साल की पढ़ाई उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डिग्री हासिल की. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका और यूरोप के टॉप संस्थानों से पढ़ाई की, अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति जैसे कई विषयों को मिलाकर कुल 32 शैक्षणिक डिग्रियां हासिल की.

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डॉ. अंबेडकर की कुछ प्रमुख डिग्रियां

  1. बॉम्बे विश्वविद्यालय से बीए

  2. कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी

  3. ग्रेज इन, लंदन से रिस्टर-एट-लॉ

  4. कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से एमए

  5. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी

  6. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएसएसी

  7. कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बीएचयू, अलीगढ़ (मानद) से डीलिट

  8. कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया/नागपुर यूनिवर्सिटी (मानद) से एलएलडी

9 भाषाओं के ज्ञानी थे डॉ. अंबेडकर

 

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अलग-अलग विश्वविद्यालयों से डीएससी, डीलिट और एलएलडी जैसी उच्चतम डिग्रियां प्राप्त कीं. दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले भारतीय संविधान का जनक डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर 1 या 2 नहीं 9 भाषाएं जानते थे. 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली स्थित आवास डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का निधन हुआ था. लंबे समय से तबीयत खराब थी और मधुमेह के कारण उनका निधन हुआ. मृत्यु के समय डॉ. अंबेडकर जी के पास करीब 35 हजार किताबें थीं. उनके निधन का दिन 6 दिसंबर, 'महापरिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाया जाता है.

ये भी पढ़ें- Success Story: 55 साल में 138 डिग्रियां, 3 PhD... गजब है ये शख्य, रिटार्यमेंट के बाद सैनिक ने नहीं छोड़ा पढ़ने का जुनून

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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