Hindi Newsशिक्षा

Ambedkar Overseas Scheme: सरकार दे रही है छात्रों को 20 लाख रुपये! जानें कहां और किन Students को मिलेगा स्कॉलरशिप का फायदा

Ambedkar Overseas Scholarship: विदेश में पढ़ाई करने के लिए कई छात्र कोशिश करते हैं लेकिन कुछ के लिए आर्थिक तंगी होने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है. हालांकि, ऐसा न हो इसलिए तेलंगाना सरकार की ओर से 20 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जा रही है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:12 AM IST
Ambedkar Overseas Scheme: क्या आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं? हालांकि, आर्थिक स्थिति सही न होने पर आपके लिए विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना एक सपने की तरह हो सकता है. अगर हां, तो चिंता न करें. दरअसल, सरकार की ओर से छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जा रही है. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा. हालांकि, इस स्कॉलरशिप का फायदा किस राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है और किन छात्रों को स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकेगा? आइए जानते हैं.

अंबेडकर विद्यानिधि योजना

तेलंगाना सरकार की ओर से अंबेडकर विद्यानिधि योजना की शुरुआत की गई है. विदेशी विश्वविद्यालयों एडमिशन लेने के लिए छात्रों को 20 लाख रुपये तक दिए जाएंगे जिससे छात्र अपने शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे. इस स्कीम का फायदा सभी तेलंगाना छात्रों को नहीं मिलेगा.

किन छात्रों को 20 लाख रुपये देगी तेलंगाना सरकार?

तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से ओवरसीज स्कॉलरशिप का लाभ विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अनुसूचित जाति के छात्रों को दिया जाएगा. ऐसे अनुसूचित जाति के छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें अंबेडकर ओवरसीज योजना का लाभ मिल सकता है. सभी चयनित छात्र को तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से 20 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाती है.

तेलंगाना राज्य अनुसूचित जाति विकास विभाग की ओर से हर साल कई छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है. अंबेडकर विद्यानिधि योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली अनुसूचित जाति के छात्रों विदेश में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आर्थिक मदद करना है. ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है उस परिवार के छात्र को स्कीम का लाभ मिल सकेगा. सरकार की ओर से चयनित छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये तक स्कॉलरशिप दी जाएगी.

कैसे और कहां से करें अप्लाई?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार तेलंगाना सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट- telanganaepass.cgg.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 19 नवंबर 2025 है. जिला अनुसूचित जाति विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा करना जरूरी है.

ये भी पढ़ें- Study Abroad: बिना 1 रुपये दिए भारतीय छात्र इस देश में कर सकते हैं मुफ्त पढ़ाई! जानें कौन सी डिग्री, कोर्स, और क्या है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन का तरीका

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

Ambedkar Overseas Scheme

