इन देशों में जाकर करनी है नौकरी? तो जानें कैसे मिलता है Visa और इसके नियम

America, China and Japan Work Visa: आज के समय में लोग अधिक कमाई के लिए विदेश जाकर नौकरी पसंद करते हैं. दुनिया के अलग-अलग कोने में लोग काम कर रहे हैं. मौजूदा दौर में ये एक आम बात हो गई है. हालांकि, हर देश के अपने नियम कानून है जो लोगों को मानना होता है. इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज वर्क वीजा (Work Visa) होता है.

विदेश में नौकरी के लिए ज्यादातर भारतीय अमेरिका, चीन और जापान जाना पसंद करते हैं. ऐसे में अगर आप भी इन देशों में नौकरी करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको वीजा के नियमों, जॉब मार्केट, और वर्क कल्चर के बारे में पता होना चाहिए. बता दें, वीजा का प्रोसेस अलग-अलग देशों में अलग है. इसलिए इसे समझना काफी जरूरी है.

अमेरिका में वीजा

अमेरिका में काम करने के लिए सबसे लोकप्रिय गैर-अप्रवासी वीजा H-1B वीजा है. इसके जरिए ही अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखती हैं. बता दें, एच-1बी वीजा अस्थायी वीजा है. यह आमतौर पर 3 साल के लिए वैध होता है और इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा के नियमों में बदलाव कर दिया है.

जापान का वीजा

वहीं, अगर आप जापान में नौकरी करने के लिए सोच रहे हैं तो बता दें, इसके लिए आपको जापान वर्क वीजा की जरूरत होगी. ये अलग-अलग कैटगरी में आता है. जापान का वर्क वीजा हासिल करने के लिए आपके पास जापानी की किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर लेटर होना चाहिए. इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी (CoE) लेना होगा. इससे ही पता चलेगा कि आप यहां काम करने के लिए योग्य हो या नहीं. जानकारी के अनुसार, जापान का वर्क वीजा 3 महीने से 5 साल तक के समय के लिए जारी किया जाता है.

चीन का वीजा

इसके अलावा चीन की बात करें तो यहां काम करने के लिए आपको Z वीजा की जरूरत होती है. यह वीजा किसी भी विदेशी नागरिक को चीन में नौकरी करने के लिए परमिट करता है. इसके लिए भी आपके पास किसी चीन की कंपनी का ऑफर लेटर होना चाहिए. साथ ही जरूरी कागजात भी आपको प्राप्त करने होंगे.

