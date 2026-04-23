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Hindi Newsशिक्षादुनिया में पहली बार कब हुआ था सीजफायर? जानिए किन देशों ने सबसे पहले रोकी थी जंग

दुनिया में पहली बार कब हुआ था सीजफायर? जानिए किन देशों ने सबसे पहले रोकी थी जंग

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच सीजफायर बढ़ाया गया है, जिसमें आपसी समझौते से हिंसा रोकी जाती है. इतिहास का मशहूर ‘क्रिसमस ट्रूस’ 1914 में हुआ, जब जर्मन और ब्रिटिश सैनिकों ने खुद जंग रोक दी और एक-दूसरे से मिलकर इंसानियत की मिसाल पेश की.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 23, 2026, 08:32 PM IST
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जंग के बीच इंसानियत! जब दुश्मन बने दोस्त और रुक गई गोलियां (AI Photo)
जंग के बीच इंसानियत! जब दुश्मन बने दोस्त और रुक गई गोलियां (AI Photo)

इतिहास गवाह है कि जब दो देश आपस में भिड़ते हैं, तो बर्बादी निश्चित होती है. लेकिन इन खूनी संघर्षों के बीच 'सीजफायर' या युद्धविराम उम्मीद की एक ऐसी किरण बनकर आता है, जो नफरत की आग को शांत करने की ताकत रखता है. हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम की अवधि बढ़ाना कूटनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. राष्ट्रपति ट्रंप का ये फैसला पाकिस्तान के विशेष अनुरोध पर लिया गया, ताकि शांति वार्ता को एक मौका दिया जा सके. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की पहली सीजफायर कब हुई थी और कैसे बिना किसी सरकारी कागजात के दुश्मन देश एक-दूसरे के गले लग गए थे? 

सीजफायर का मतलब क्या होता है?

सीजफायर यानी युद्धविराम का मतलब होता है कि लड़ाई कर रहे देश आपसी सहमति से कुछ समय के लिए जंग रोक देते हैं. इस दौरान न तो कोई हमला होता है और न ही कोई सैन्य कार्रवाई. यह कदम अक्सर शांति वार्ता शुरू करने या मानवीय मदद पहुंचाने के लिए उठाया जाता है. कई बार यह औपचारिक समझौते के तहत होता है, तो कई बार बिना किसी आधिकारिक घोषणा के भी हो सकता है. सीजफायर अस्थायी भी हो सकता है और स्थायी भी, यह पूरी तरह हालात और देशों की मंशा पर निर्भर करता है.

पहला सीजफायर कब हुआ था?

इतिहास के सबसे पहले और प्रसिद्ध सीजफायर में “क्रिसमस ट्रूस” का नाम आता है. यह दिसंबर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था. उस समय जर्मनी और ब्रिटेन के सैनिक वेस्टर्न फ्रंट पर आमने-सामने लड़ रहे थे. लेकिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध को रोक दिया. सैनिकों ने बिना किसी आदेश के अपने हथियार नीचे रख दिए और एक अनौपचारिक युद्धविराम शुरू हो गया. यह घटना इतिहास में इसलिए खास है क्योंकि यह सरकारों की नहीं, बल्कि सैनिकों की भावनाओं से शुरू हुई थी.

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जब दुश्मन दोस्त बन गए थे?

क्रिसमस ट्रूस के दौरान माहौल पूरी तरह बदल गया था. जो सैनिक कुछ देर पहले एक-दूसरे पर गोलियां चला रहे थे, वही अब खाइयों से बाहर निकलकर हाथ मिला रहे थे. उन्होंने एक-दूसरे को गिफ्ट दिए, बातें कीं और यहां तक कि साथ मिलकर फुटबॉल भी खेला. जर्मन और ब्रिटिश सैनिकों के बीच यह दोस्ती इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल बन गई. इस दौरान फ्रांस के मोर्चों पर भी तनाव कम हुआ. यह दिखाता है कि जंग के बीच भी इंसानियत जिंदा रहती है और दिल से लिया गया फैसला कितना असरदार हो सकता है.

सीजफायर के बाद क्या हुआ था?

हालांकि यह युद्धविराम ज्यादा समय तक नहीं चला. करीब एक हफ्ते बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया और हालात पहले जैसे हो गए. यह घटना बताती है कि सीजफायर हमेशा स्थायी शांति नहीं लाता, बल्कि यह सिर्फ एक मौका देता है बातचीत और समझौते का. आज भी जब देशों के बीच तनाव होता है, तो सीजफायर का इस्तेमाल हिंसा रोकने के लिए किया जाता है. यह एक उम्मीद की तरह होता है, जो दिखाता है कि अगर कोशिश की जाए तो शांति का रास्ता हमेशा निकाला जा सकता है. 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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