Abroad Study: पढ़ाई के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटी में किया अप्लाई, स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट होने पर क्या रिफंड होगी कॉलेज की फीस? जानिए

US College Fees Return Rule: अमेरिका में पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में फीस दे चुके हैं लेकिन स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट हो गया है? अगर हां, तो आइए जान लेते हैं कि कॉलेज की फीस रिफंड हो जाएगी या नहीं?
American University Refund Policy: जब पढ़ाई के लिए देश से बाहर जाने की बात आती है तो ये काम भी कोई आसान नहीं होता है. कई प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है. यहां तक कि अच्छी खासी रकम भी खर्च हो जाती है. कई महीनों तक प्रोसेसिंग में ही उलझे रहते हैं. ऐसे में समस्या तब बढ़ जाती है जब आखिरी स्टेप में आकर सारी मेहनत खराब हो जाए. विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो भी गया, फीस भी भर दी लेकिन विदेश जाकर पढ़ाई करने लिए स्टूडेंट वीजा ही मिल न सका यानी वीजा को रिजेक्ट कर दिया गया. तब छात्रों के बीच एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या उन्हें कॉलेज की फीस वापस मिलेगी या फिर नहीं? अगर आपने अमेरिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है लेकिन किसी कारण से स्टूडेंट वीजा नहीं मिल पा रहा है तो कॉलेज से फीस मिल सकेगी या नहीं, आइए जान लेते हैं.
एक बार के रिजेक्शन के बाद भी मौका
अगर आप एक छात्र हैं और स्टूडेंट वीजा रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपको फिर से वीजा के लिए आवेदन का मौका मिलता है. हालांकि, आप फिर से वीजा के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. समस्या की बात तो उनके लिए हो जाती है जो बिना वीजा अप्रूवल के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं और जब रिजेक्ट हो जाता है तो उनके लिए वहां जाने के लिए रास्ता ही नहीं होता है. ऐसे में फीस के पैसे डूब तो नहीं जाएंगे ये डर रहता है.
कॉलेज की फीस रिफंड होती है या नहीं?
अमेरिका से स्टूडेंट वीजा नहीं मिला लेकिन वहां की यूनिवर्सिटी में एडमिशन फीस भर चुके हैं और जानना चाहते हैं कि कॉलेज फीस रिफंड होगी या नहीं तो बता दें कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिस पर निर्भर है. अगर उनकी पॉलिसी में लिखा है कि वीजा रिजेक्शन के कारण छात्र न आ सके तो पैसे रिफंड हो जाएंगे. ऐसी स्थिति में रिफंड की संभावना है.
कुछ यूनिवर्सिटी रखते हैं 500 डॉलर
हर यूनिवर्सिटी की अलग-अलग पॉलिसी है. आपको पहले ही इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए. यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी अलग-अलग हिसाब की हो सकती है. अगर आपने 3 सेमेस्टर की फीस, हेल्थ कवर का भुगतान आधि भी करा लिया है तो यूनिवर्सिटी की ओर से रिफंड मिल सकता है. कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो ट्यूशन फीस दे देते हैं लेकिन हॉस्टल समेत अन्य कोर्स से संबंधित के लिए भुगतान किया है तो पूरे पैसे वापस मिलना मुमकिन नहीं है. कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है तो ट्यूशन फीस से 500 डॉलर रखकर बाकी पैसे वापस कर देते हैं.
