KBC Question: केबीसी में पूछा गया 25,000 रुपये का वो सवाल, जिसका जवाब नहीं दे पाया बच्चा

Kaun Banega Crorepati Questions: अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati Viral Video:) को हर बार की तरह इस बार लोगों से काफी प्यार मिल रहा है. वहीं, बड़ों के साथ हर साल एक या दो वीक स्पेशल बच्चों के लिए रखा जाता है. इस कड़ी में शो से एक बच्चे का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में बच्चा काफी शुरुआत से ही काफी आत्मविश्वास के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन सिर्फ पांचवे प्रश्न तक पहुंते ही वो आउट हो जाता है. हर कोई जवाब से दंग रह जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी को ये ही लग रहा था कि जिस अंदाज से बच्चा ये खेल खेल रहा है..वो काफी आगे तक इस गेम में जाएगा. हालांकि, ऐसा हुआ नहीं..चलिए अब आपको पहले पूछे गए कुछ सवाल बता देते हैं और फिर 25,000 रुपये के पांचवे सवाल की भी बात करेंगे.

1. सवाल- कौन-सा भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है?

जवाब- ब्रेकफास्ट

2. सवाल- टैंगों, कथक और ब्रेक किसके लोकप्रिय प्रकार हैं?

जवाब- डांस

3. सवाल- खेल की शुरुआत में शतरंज के बार्ड पर कितने राजा होते हैं?

जवाब- दो

ये है वो 25,000 रुपये का सवाल

चलिए अब उस सवाल को बताते हैं, जिसका जवाब बच्चे ने शायद जल्दबाजी में गलत दे दिया और बिना कोई रकम जीते जीरो में गेम से बाहर हो गया. 25,000 रुपये का वो सवाल था.. वाल्मीकि रामायण के प्रथम काण्ड का नाम क्या है? जिसका उत्तर बच्चे ने अयोध्या काण्ड बताया. जबकि सही उत्तर बाल काण्ड है.

वीडियो हो रहा वायरल

वैसे सोशल मीडिया से क्लिप काफी वायरल हो रही है. कुछ लोग इसे बच्चे का अधिक आत्मविश्वास बता रहे हैं, तो कुछ जल्दबाजी में दिमाग नहीं चलना बता रहे हैं. लेकिन इन सारी चीजों से हर किसी को खासतौर पर बच्चों को ये सीख लेनी चाहिए कि कोई भी परीक्षा क्यों ना अगर आपको जबाव पता है तो आप उसे 1 बार सोचकर और धैर्य के साथ जवाब दें. जल्दबाजी करना अक्सर नुकसानदायक हो सकता है.