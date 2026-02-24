भारत में एक नहीं तीन राष्ट्रपति भवन, दिल्ली वाला जानते हैं; बाकी दो कहां?

भारत की राजधानी में स्थित अमृत उद्यान जिसे पहले मुगल गार्डन कहा जाता था हर साल हजारों लोगों को अपनी तरफ खींचता है. यहां देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं. हर तरफ हरियाली, तरह-तरह के फूल और सुकून भरा माहौल इसे खास बनाते हैं. यह खूबसूरत गार्डन राष्ट्रपति भवन के अंदर बना हुआ है जो देश के राष्ट्रपति का मुख्य आवास है. यही वजह है कि यह जगह सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि देश की शान और इतिहास से भी जुड़ी हुई है. लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि इसके अलावा 2 और राष्ट्रपति भवन हैं.

पहला है दिल्ली में मौजूद

भारत के राजधानी दिल्ली में मौजूद राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है. यह 330 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 340 कमरे हैं.

https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/

दूसरा है पहाड़ों में मौजूद

शिमला के मशोबरा में स्थित राष्ट्रपति निवास पर्यटकों के लिए एक शानदार जगह है. 1850 में बनी यह खूबसूरत लकड़ी की इमारत भूकंपरोधी है. 8,000 फीट की ऊंचाई पर घने जंगलों के बीच बसी है. अब यह आम जनता के लिए भी खुला है जहां आप मात्र ₹50 की टिकट लेकर सेब के बाग और ट्यूलिप गार्डन का आनंद ले सकते हैं. इसे राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन निवास माना जाता है, जहां गर्मियों के दौरान ठहराव होता है.

https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/visit/rashtrapati-niwas-mashobra-shimla/vm

तीसरा है इस जगह मौजूद

हैदराबाद के बोलारम में स्थित राष्ट्रपति निलयम राष्ट्रपति का आधिकारिक दक्षिणी निवास है. 1860 में बना यह ऐतिहासिक भवन 90 एकड़ में फैला है, जहां राष्ट्रपति हर साल सर्दियों में रुकते हैं. अब यह आम जनता के लिए भी खुला है, जहां आप मात्र ₹50 की टिकट लेकर सुंदर नक्षत्र गार्डन, रॉक गार्डन और नॉलेज गैलरी का आनंद ले सकते हैं. भारत में राष्ट्रपति के लिए अलग-अलग जगहों पर तीन निवास बनाए गए हैं, जो देश की संस्कृति और विविधता को दर्शाते हैं.

https://visit.rashtrapatibhavan.gov.in/visit/rashtrapati-nilayam-hyderabad/p2

