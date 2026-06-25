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भारत के लिए बड़ी खुशखबरी! दुनिया की टॉप-50 सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में देश ने लहराया परचम, SDG-9 में भी नंबर-1

अमृता विश्व विद्यापीठम ने THE सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में दुनिया में 37वां और भारत में SDG-9 श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है. जानिए विश्वविद्यालय की इस बड़ी उपलब्धि की पूरी कहानी.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 25, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:39 PM IST
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी! दुनिया की टॉप-50 सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में देश ने लहराया परचम, SDG-9 में भी नंबर-1
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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