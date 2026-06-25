भारत के विश्वविद्यालय अब सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले कामों के लिए भी दुनिया भर में पहचान बना रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण अमृता विश्व विद्यापीठम है. टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 में विश्वविद्यालय ने दुनिया में 37वीं रैंक हासिल की है. वहीं "इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर" (SDG-9) श्रेणी में भारत में पहला स्थान पाया है. यह उपलब्धि दिखाती है कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि समाज और सतत विकास के लिए भी लगातार काम कर रहा है.
द सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स दुनिया की ऐसी रैंकिंग है, जो संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में विश्वविद्यालयों के योगदान का मूल्यांकन करती है. इस बार 115 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 1,500 से ज्यादा संस्थानों ने हिस्सा लिया. इनके बीच अमृता विश्वविद्यालय ने कुल वैश्विक रैंकिंग में 37वां स्थान हासिल किया. इसके अलावा SDG-9 यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया. इन नतीजों की घोषणा इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट कांग्रेस 2026 में की गई.
किन क्षेत्रों में मिली वैश्विक पहचान?
अमृता विश्वविद्यालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (SDG-4), लैंगिक समानता (SDG-5), गरीबी उन्मूलन (SDG-1), स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (SDG-6) और सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा (SDG-7) जैसी पांच महत्वपूर्ण श्रेणियों में दुनिया के शीर्ष 25 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई. इसके अलावा जलवायु कार्रवाई (SDG-13) और इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (SDG-9) में शीर्ष 50 तथा अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण (SDG-3) में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हुआ. खास बात यह रही कि पहली बार विश्वविद्यालय को SDG-1, SDG-2 और SDG-7 श्रेणियों में भी वैश्विक रैंकिंग मिली.
अम्मा ने क्या कहा?
विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शक पूज्य श्री माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की सफलता केवल शोध पत्रों या फंडिंग से नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि उसका काम समाज के लोगों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला रहा है. उन्होंने कहा कि शोध का असली उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करना होना चाहिए. जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी सतत विकास का लक्ष्य सही मायनों में पूरा होता है.
विश्वविद्यालय की सफलता का आधार क्या है?
अमृता विश्वविद्यालय की प्रो-वाइस चांसलर डॉ. मनीषा वी. रमेश ने कहा कि यह सम्मान विश्वविद्यालय के मूल्यों और काम के बीच मजबूत तालमेल का परिणाम है. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय भूस्खलन प्रभावित इलाकों के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणाली, दूरदराज के गांवों में स्वच्छ पेयजल और ग्रामीण विकास जैसे कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. विश्वविद्यालय के Live-in-Labs कार्यक्रम और देश के 2,800 गांवों में चल रहे सामुदायिक कार्य इस बात का प्रमाण हैं कि शोध को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि उसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जमीन पर उतारा गया है.
THE Sustainability Rankings क्यों है खास?
टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स दुनिया की एकमात्र ऐसी वैश्विक रैंकिंग है, जो विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन केवल पढ़ाई और रिसर्च के आधार पर नहीं करती. यह देखती है कि कोई संस्थान शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक कार्यों के जरिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को कितना आगे बढ़ा रहा है. यही वजह है कि इस रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन किसी भी विश्वविद्यालय की वैश्विक प्रतिष्ठा और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी दोनों को दर्शाता है.