विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शक पूज्य श्री माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की सफलता केवल शोध पत्रों या फंडिंग से नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि उसका काम समाज के लोगों के जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला रहा है. उन्होंने कहा कि शोध का असली उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों की मदद करना होना चाहिए. जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है, तभी सतत विकास का लक्ष्य सही मायनों में पूरा होता है.