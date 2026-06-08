/बिना आधुनिक मशीनों के बना था भारत का ये Ancient Colosseum, 275 साल पुराना राज आज भी बना है रहस्य

भारत में ऐसी कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं. जब भी दुनिया के सबसे मशहूर एरीना या एम्फीथिएटर की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले रोम का कोलोसियम आता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसा स्मारक मौजूद है, जिसे 'कोलोसियम ऑफ द ईस्ट' कहा जाता है.
इतिहासकारों के अनुसार असम के शिवसागर में स्थित रंग घर करीब 275 साल पुराना माना जाता है और आज भी अपनी अनोखी बनावट और रहस्यमयी निर्माण तकनीक के कारण चर्चा में रहता है. खास बात यह है कि इसे बनाने में आधुनिक सीमेंट या मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ था. फिर भी यह सदियों से मजबूती के साथ खड़ा है. आइए जानते हैं इस अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर की पूरी कहानी.
असम के शिवसागर जिले में स्थित रंग घर को एशिया का पहला एम्फीथिएटर माना जाता है. इसे अक्सर 'कोलोसियम ऑफ द ईस्ट' यानी पूर्व का कोलोसियम कहा जाता है. ये स्मारक पुराने अहोम साम्राज्य की राजधानी रंगपुर के अवशेषों के बीच स्थित है. लगभग 275 साल पुराने इस भवन ने इतिहास के कई दौर देखे हैं. हाल के वर्षों में जब रोम के कोलोसियम की तस्वीरें चर्चा में आईं तो लोगों का ध्यान फिर से रंग घर की ओर गया. यह स्मारक आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता किसी बड़े स्मारक से कम नहीं मानी जाती.
इतिहासकारों के अनुसार रंग घर का वर्तमान स्वरूप वर्ष 1744 में अहोम राजा स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह ने बनवाया था. हालांकि इसकी शुरुआत इससे भी पहले हुई थी. माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंत में अहोम शासक स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने यहां बांस और लकड़ी से एक संरचना तैयार करवाई थी. समय के साथ वह ढांचा नष्ट हो गया. इसके बाद ईंटों से बने मजबूत रंग घर का निर्माण किया गया. यही संरचना आज भी मौजूद है. इस निर्माण ने उस दौर की इंजीनियरिंग क्षमता और अहोम शासकों की दूरदृष्टि को दुनिया के सामने रखा.
अधिकांश ऐतिहासिक इमारतें युद्ध, सुरक्षा या प्रशासन से जुड़ी होती हैं, लेकिन रंग घर का उद्देश्य बिल्कुल अलग था. यह एक शाही दर्शक दीर्घा के रूप में बनाया गया था. यहां से अहोम राजा और राजपरिवार विभिन्न खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेते थे. रंग घर के सामने फैले रुपोही पथार मैदान में भैंसों की लड़ाई, बैलों की प्रतियोगिता, हाथियों की भिड़ंत, मुर्गों की लड़ाई, कुश्ती और बिहू जैसे बड़े उत्सव आयोजित होते थे. इस तरह यह स्थान उस समय के सार्वजनिक मनोरंजन का प्रमुख केंद्र हुआ करता था.
रंग घर की वास्तुकला इसे बाकी स्मारकों से अलग बनाती है. यह अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोनल डिजाइन पर आधारित है और दो मंजिला संरचना के रूप में तैयार किया गया है. इसके चारों ओर बने मेहराब इसे एक थिएटर जैसा रूप देते हैं. बाहरी सीढ़ियां सीधे ऊपरी हिस्से तक पहुंचती हैं, जहां से शाही परिवार कार्यक्रम देखता था. इसकी सबसे खास पहचान इसकी छत है, जो सामान्य गुंबद की बजाय उल्टी अहोम शाही नाव जैसी दिखाई देती है. छत के दोनों सिरों पर बने मकर आकृतियां भारतीय स्थापत्य कला और असम की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं.
रंग घर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी निर्माण तकनीक मानी जाती है. इस इमारत को बनाने में आधुनिक सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था. ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इसके निर्माण में ‘हीरा-काम’ नामक पतली पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया. इन ईंटों को जोड़ने के लिए चिपचिपे चावल का पेस्ट, बत्तख के अंडे, मछली, दाल और चूने का विशेष मिश्रण तैयार किया जाता था. यह प्राकृतिक मिश्रण आज के सीमेंट की तरह काम करता था. यही वजह है कि सदियों बाद भी यह इमारत मजबूती के साथ खड़ी हुई है.
रंग घर की तुलना अक्सर रोम के प्रसिद्ध कोलोसियम से की जाती है. हालांकि दोनों इमारतों का आकार और डिजाइन अलग-अलग है. रोम का कोलोसियम हजारों दर्शकों के लिए बनाया गया विशाल एरीना था, जहां ग्लैडिएटर मुकाबले और सार्वजनिक आयोजन होते थे. दूसरी ओर रंग घर आकार में छोटा है, लेकिन इसका उपयोग भी सार्वजनिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए किया जाता था. इसी समानता के कारण इसे “कोलोसियम ऑफ द ईस्ट” कहा जाने लगा. यह नाम इसकी ऐतिहासिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.
सदियों के दौरान रंग घर को कई प्राकृतिक और मानवीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा. इसके कई सजावटी हिस्से समय के साथ नष्ट हो गए. आज केवल इसकी मूल ईंटों की संरचना और कुछ कलात्मक अवशेष ही बचे हैं. फिर भी इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व कम नहीं हुआ है. संरक्षण कार्यों की मदद से इस धरोहर को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं. पर्यटक यहां पहुंचकर अहोम साम्राज्य की समृद्ध विरासत और स्थापत्य कला को करीब से महसूस करते हैं.
रंग घर आज भी असम की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा माना जाता है. भोगाली बिहू के दौरान यहां रंगपुर मेला आयोजित किया जाता है, जबकि रोंगाली बिहू से जुड़े कई पारंपरिक कार्यक्रम भी इस क्षेत्र में होते हैं. साल 2007 में असम में आयोजित 33वें राष्ट्रीय खेलों का प्रतीक चिन्ह भी रंग घर को बनाया गया था. शिवसागर शहर से करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित यह स्मारक तालातल घर और रंगपुर महल परिसर जैसे अन्य ऐतिहासिक स्थलों के साथ मिलकर अहोम साम्राज्य की लगभग 600 वर्षों की गौरवशाली कहानी सुनाता है.