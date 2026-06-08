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बिना आधुनिक मशीनों के बना था भारत का ये Ancient Colosseum, 275 साल पुराना राज आज भी बना है रहस्य

इतिहासकारों के अनुसार रंग घर का वर्तमान स्वरूप वर्ष 1744 में अहोम राजा स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह ने बनवाया था. हालांकि इसकी शुरुआत इससे भी पहले हुई थी. माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंत में अहोम शासक स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने यहां बांस और लकड़ी से एक संरचना तैयार करवाई थी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 08, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:23 PM IST
बिना आधुनिक मशीनों के बना था भारत का ये Ancient Colosseum, 275 साल पुराना राज आज भी बना है रहस्य

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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