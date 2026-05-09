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भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? जहां विदेशों से पढ़ने आते थे छात्र

भारत को कभी विश्व गुरु कहा जाता था और इसकी वजह थीं नालंदा और तक्षशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज. जानिए कैसे हजारों साल पहले दुनिया भर से छात्र भारत पढ़ने आते थे और क्यों ये विश्वविद्यालय आज भी इतिहास का गौरव माने जाते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 09, 2026, 03:16 PM IST
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भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? जहां विदेशों से पढ़ने आते थे छात्र

आज जब दुनिया के बड़े-बड़े देश अपनी यूनिवर्सिटी और शिक्षा प्रणाली पर गर्व करते हैं, तब भारत का इतिहास एक अलग ही कहानी सुनाता है. हजारों साल पहले भारत सिर्फ संस्कृति, अध्यात्म और सभ्यता का केंद्र नहीं था, बल्कि शिक्षा का भी सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था. यही वजह है कि भारत को कभी ‘विश्व गुरु’ कहा जाता था. यहां ऐसी यूनिवर्सिटीज थीं, जहां सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और दूसरे देशों से भी छात्र पढ़ने आते थे. आज भले ही इन विश्वविद्यालयों के अवशेष ही बचे हों, लेकिन उनका इतिहास आज भी दुनिया को हैरान करता है. आइए जानते हैं भारत की सबसे पुरानी और गौरवशाली यूनिवर्सिटीज की कहानी.

क्या था भारत का गौरव?

भारत हमेशा से अपनी समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और ज्ञान परंपरा के लिए जाना जाता रहा है. हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा का ढांचा पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, तब भारत में शिक्षा की मजबूत व्यवस्था मौजूद थी. यहां गुरुकुल से लेकर बड़े विश्वविद्यालयों तक ज्ञान की परंपरा देखने को मिलती थी. यही कारण था कि भारत को जगत गुरु कहा जाता था. यहां अध्यात्म, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, राजनीति और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे. भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी प्रभावशाली थी कि विदेशों से छात्र यहां आकर वर्षों तक अध्ययन करते थे.

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क्या थी नालंदा की पहचान?

नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षा केंद्रों में गिना जाता है. इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के समय कराया गया था. इसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है. यहां एक समय में करीब 10 हजार छात्र और 2 हजार शिक्षक मौजूद रहते थे. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना आसान नहीं था, क्योंकि यहां दाखिले के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी. चीन, तिब्बत, कोरिया और कई अन्य देशों से छात्र यहां ज्ञान हासिल करने के लिए पहुंचते थे.

क्या थी सबसे बड़ी लाइब्रेरी?

नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विशाल लाइब्रेरी के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर था. यहां करीब 300 से ज्यादा क्लासरूम मौजूद थे. विश्वविद्यालय की सबसे खास पहचान इसकी 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसे उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी माना जाता था. कहा जाता है कि यहां 90 लाख से ज्यादा पुस्तकें रखी गई थीं. इन किताबों में विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, दर्शन, धर्म और राजनीति जैसे विषय शामिल थे. यही वजह थी कि नालंदा सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के विद्वानों का केंद्र बन चुका था.

कैसे खत्म हुआ गौरव?

12वीं शताब्दी तक नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना रहा. लेकिन इतिहास का सबसे दुखद मोड़ तब आया, जब Bakhtiyar Khilji ने इस विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया. इतिहासकारों के अनुसार विश्वविद्यालय की विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी गई थी, जो कई महीनों तक जलती रही. इसके बाद भारत का यह गौरवशाली ज्ञान केंद्र धीरे-धीरे खंडहर में बदल गया. आज भी इसके अवशेष भारत के सुनहरे अतीत की कहानी कहते हैं और याद दिलाते हैं कि भारत कभी शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र था.

क्या था तक्षशिला का इतिहास?

Taxila University भी भारत की सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थाओं में शामिल था. आज यह स्थान पाकिस्तान में है, लेकिन प्राचीन भारत में यह ज्ञान का बड़ा केंद्र माना जाता था. यहां राजनीति, युद्ध कला, चिकित्सा, ज्योतिष और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे. कई महान विद्वानों ने यहां शिक्षा हासिल की थी. तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस बात का प्रमाण हैं कि भारत हजारों साल पहले भी शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा था.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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