Subhas Chandra Bose: फहराया तिरंगा, रखा नाम...अंडमान-निकोबार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या रहा नाता?

Hindi Newsशिक्षाSubhas Chandra Bose: फहराया तिरंगा, रखा नाम...अंडमान-निकोबार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या रहा नाता?

Netaji Subhas Chandra Bose: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का नाम सुभाष चंद्र बोस से गहराई से जुड़ा हुआ है.क्या है अंडमान-निकोबार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस से नाता? आइए जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:15 PM IST
Netaji Subhas Chandra Bose: ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की कठोर सजा दी थी जिसकी पीड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महसूस की और उसे राष्ट्रीय स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रतीक में बदल दिया. अपना कदम अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की भूमि पर रखा और तिरंगा फहराकर दोनों द्वीपों को ब्रिटिश शासन से मुक्त का ऐलान किया. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह का नाम सुभाष चंद्र बोस के ऐतिहासिक संबंध को बताता है. दोनों के बीच का नाता सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना और संघर्ष की अमर गाथा है.

पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया

30 दिसंबर 1943 का दिन अंडमान-निकोबार के लिए खास तब रहा जब द्वीप पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा फहराया गया. सिर्फ इतना ही नहीं दोनों द्वीपों को उन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्ति भी दिलाई और इसका ऐलान करने के साथ दोनों द्वीप को नाम दिया.

जापान ने सौंपा था द्वीप

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन से जापान ने अंडमान-निकोबार द्वीपों को जीत लिया था और फिर देश ने इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था. इसके बाद चंद्र ने यहां आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और इस सरकार के तहत उन्होंने पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना ग्राउंड जो वर्तमान में नेताजी स्टेडियम के रूप में जाना जाता है वहां स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा फहराया था. इन द्वीपों को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।

अंडमान-निकोबार का नामकरण

अंडमान-निकोबार को आजादी दिलाने के बाद उन्होंने द्वीप का नाम भी रखा. अंडमान द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप समूह का नाम स्वराज द्वीप रखा था. इसके बाद से दोनों द्वीप आजादी, आत्मसम्मान और बलिदान के जीवंत प्रतीक बन गए.ये ही कारण है कि अंडमान-निकोबार के साथ सुभाष चंद्र बोस का नाता सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना और संघर्ष की अमर गाथा है।

सम्मान में बदला नाम

साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में नाम में बदलाव किया था.उस दौरान रॉस द्वीप का नाम बदल नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया.जबकि नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप में बदल दिया गया. नेताजी की याद में पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे के पास संकल्प स्मारक बना रखा है.

