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NEET छात्रों के लिए खुशखबरी! परीक्षा के दिन मुफ्त बस यात्रा का ऐलान, लाखों अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा

NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत दी है. परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 21 जून को APSRTC बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. साथ ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए विशेष बस सेवाएं भी चलाई जाएंगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 16, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:43 PM IST
NEET छात्रों के लिए खुशखबरी! परीक्षा के दिन मुफ्त बस यात्रा का ऐलान, लाखों अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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