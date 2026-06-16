NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा देने जा रहे लाखों छात्रों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. परीक्षा के तनाव को कम करने और छात्रों को आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 21 जून को होने वाली परीक्षा के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की है. इस फैसले से हजारों छात्रों और उनके परिवारों को आर्थिक और मानसिक राहत मिलने की उम्मीद है.
आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) ने मंगलवार को घोषणा की कि NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे. इसके लिए अभ्यर्थियों को यात्रा के दौरान अपना NEET हॉल टिकट या एडमिट कार्ड दिखाना होगा. हॉल टिकट को ही यात्रा पास के रूप में मान्य किया जाएगा, जिससे छात्रों को अलग से किसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा.
APSRTC ने केवल मुफ्त यात्रा की सुविधा ही नहीं दी है, बल्कि परीक्षा वाले दिन अतिरिक्त बसें चलाने का भी फैसला किया है. जिन इलाकों में जरूरत होगी, वहां विशेष बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि कोई भी छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने से वंचित न रह जाए. अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है.
देशभर में 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा को पेपर लीक और अन्य कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया था. इस फैसले ने लाखों छात्रों और अभिभावकों को चिंता में डाल दिया था. मामले की जांच और विवाद बढ़ने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून को पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया. इसी के चलते विभिन्न राज्यों में छात्रों की सुविधा के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं.
NTA के अनुसार NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों के लिए नए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा छात्रों को अपनी पसंद के परीक्षा शहर में बदलाव करने का अवसर भी दिया गया था ताकि उन्हें यात्रा संबंधी कम परेशानी हो.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा देशभर के 551 शहरों में आयोजित की जाएगी. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित करना NTA के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है. परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए जा रहे हैं.
NEET 2026 विवाद के बाद NTA ने फर्जी पेपर लीक दावों, प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेशन) और गलत सूचनाओं पर रोक लगाने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है. इस पोर्टल के माध्यम से छात्र और अभिभावक किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अफवाह की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एजेंसी का कहना है कि पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.
Andhra Pradesh – APSRTC बसों में NEET अभ्यर्थियों को हॉल टिकट दिखाने पर मुफ्त यात्रा और अतिरिक्त बसों की व्यवस्था.
Punjab – पंजाब रोडवेज, PUNBUS और PRTC बसों में छात्रों और एक सहयोगी व्यक्ति को मुफ्त यात्रा की सुविधा.
Haryana – हरियाणा रोडवेज बसों में NEET उम्मीदवारों के लिए मुफ्त यात्रा.
Bihar – राज्य परिवहन की बसों में अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा.
Odisha – OSRTC बसों में एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त सफर की सुविधा.
Delhi – DTC बसों में NEET री-टेस्ट देने वाले छात्रों को मुफ्त यात्रा.
Uttarakhand – विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य ने भी NEET अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त परिवहन सहायता की घोषणा की है.