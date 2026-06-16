आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के मुहर्रम अवकाश कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. राज्य सरकार ने चंद्र कैलेंडर के नए आकलन और आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर वैकल्पिक और सामान्य अवकाश की तारीखों में बदलाव किया है. इस फैसले का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों की वास्तविक तिथियों के अनुरूप सरकारी छुट्टियों को समायोजित करना है.
सरकार द्वारा जारी संशोधित आदेशों के अनुसार, पहले 16 जून 2026 को निर्धारित वैकल्पिक अवकाश अब 25 जून 2026 को मनाया जाएगा. वहीं 25 जून को घोषित सामान्य अवकाश को बदलकर 26 जून 2026 कर दिया गया है. इस बदलाव के साथ राज्य के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर में औपचारिक संशोधन कर दिया गया है.
अधिकारियों के मुताबिक, नए चंद्र गणना आकलन से संकेत मिला है कि 9 मुहर्रम 25 जून 2026 को पड़ सकता है, जबकि 10 मुहर्रम यानी आशूरा 26 जून 2026 को मनाए जाने की संभावना है. इसी वजह से सरकार ने धार्मिक परंपराओं और वास्तविक तिथियों के अनुरूप छुट्टियों में संशोधन करने का फैसला लिया.
15 जून 2026 को जारी G.O.Rt.No.1176 और G.O.Rt.No.1177 के माध्यम से यह संशोधन लागू किया गया है. ये आदेश वर्ष 2026 की सामान्य और वैकल्पिक छुट्टियों से संबंधित पहले जारी सरकारी आदेशों में बदलाव करते हैं. संशोधित अधिसूचना को आंध्र प्रदेश गजट प्रणाली के तहत भी शामिल किया गया है.
राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को संशोधित अवकाश कैलेंडर का पालन करना होगा. शिक्षा विभाग ने संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपनी शैक्षणिक गतिविधियों, परीक्षा कार्यक्रमों और उपस्थिति संबंधी योजनाओं में आवश्यक बदलाव करें ताकि किसी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा न हो. इससे पूरे राज्य में अवकाश व्यवस्था में एकरूपता बनी रहेगी.
मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है और इसे मुस्लिम समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस महीने की 10वीं तारीख, जिसे आशूरा कहा जाता है, विशेष धार्मिक महत्व रखती है. दुनिया के कई देशों में इस अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रम और स्मृति आयोजन किए जाते हैं. भारत के कई राज्यों में भी इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है.
राज्य प्रशासन का कहना है कि छुट्टियों की तारीखों में यह बदलाव धार्मिक मान्यताओं और आधिकारिक कैलेंडर के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया गया है. इससे जिलों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश संबंधी नियमों का एक समान पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा.
छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रमों पर नजर रखें. नई छुट्टियों के अनुसार परीक्षा, कक्षाओं और अन्य गतिविधियों की तारीखों में बदलाव हो सकता है. इसलिए समय-समय पर आधिकारिक सूचनाओं की जांच करना जरूरी होगा.