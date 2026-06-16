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मुहर्रम की छुट्टियों में बड़ा बदलाव! स्कूलों का कैलेंडर बदला, छात्रों और शिक्षकों के लिए नई तारीखें जारी

आंध्र प्रदेश सरकार ने 2026 के मुहर्रम अवकाश कैलेंडर में बड़ा बदलाव किया है. चंद्र कैलेंडर के नए आकलन और वक्फ बोर्ड की सिफारिशों के बाद स्कूलों की वैकल्पिक और सामान्य छुट्टियों की तारीखें बदल दी गई हैं. जानिए नई छुट्टियां कब होंगी और इसका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 16, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:22 PM IST
मुहर्रम की छुट्टियों में बड़ा बदलाव! स्कूलों का कैलेंडर बदला, छात्रों और शिक्षकों के लिए नई तारीखें जारी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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