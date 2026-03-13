Advertisement
Hindi Newsशिक्षाAndhra University Result 2026: आंध्र विश्वविद्यालय ने जारी किया रिजल्ट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

Andhra University Result 2026: आंध्र विश्वविद्यालय ने जारी किया रिजल्ट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट डाउनलोड करने का ये है आसान तरीका

Andhra University Result 2026: आंध्र विश्वविद्यालय के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. यहां से पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. आइए रिजल्ट को देखने और डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:49 PM IST
Andhra University Result 2026 Released
Andhra University Result 2026: आंध्र यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एयू ऑड सेमेस्टर के परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एयू रिजल्ट 2026 चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. अलग-अलग स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे प्री-पीएचडी (इंजीनियरिंग), एमएससी रसायन विज्ञान, एमएससी विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, खाद्य पदार्थ, एमएससी अकार्बनिक रसायन विज्ञान, एमएससी भौतिक समुद्र विज्ञान, एमएससी मौसम विज्ञान, एमएससी भौतिक रसायन विज्ञान, एमएससी अनुप्रयुक्त गणित, एमएससी प्राणी विज्ञान, एमए अर्थशास्त्र, एमपीएड, बीपीएड और अन्य परीक्षाओं के विषम सेमेस्टर के रिजल्ट जारी किए हैं.

कहां से चेक करें आंध्र यूनिवर्सिटी का रिजल्ट?

आंध्र विश्वविद्यालय की ऑफिशियशल वेबसाइट andhrauniversity.edu.in पर अलग-अलग यूजी और पीजी कोर्स के लिए एयू ऑड सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. यहां से दिसंबर 2025 में आयोजित परीक्षाओं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

आंध्र विश्वविद्यालय रिजल्ट 2026 को चेक करने के अलावा मार्कशीट का पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा. इसके लिए स्टूडेंट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दर्ज करना होगा. एयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट के संबंधित लिंक पर क्लिक करके स्टूडेंट्स सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और यहां मार्कशीट देख सकते हैं. किसी तरह की जानकारी में कोई गलती होने पर तुरंत स्टूडेंट्स आंध्र विश्वविद्यालय परीक्षा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं. कैसे और कहां से आंध्र विश्वविद्यालय रिजल्ट 2026 पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Andhra University Result 2026: कैसे डाउनलोड करें यूजी और पीजी का रिजल्ट?

  1. सबसे पहले आंध्र विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट andhrauniversity.edu.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर ‘परीक्षा’ के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.
  3. स्ट्रीम का सिलेक्शन करने के बाद कोर्स पर क्लिक करें.
  4. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट करें.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर परीक्षा का परिणाम शो हो जाएगा.
  6. रिजल्ट देखने के अलावा आप उसे डाउनलोड और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

परीक्षा में शामिल उम्मीदवार चाहें तो इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके रिजल्ट (AU Result 2026 Direct Link) चेक कर सकते हैं. अधिक जानकारी या अन्य डिटेल्स के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC Marksheet 2025: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने का आसान तरीका, ऐसे चेक करें टॉपर्स के अंक और स्कोर डिटेल्स

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

