'एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द', महाराष्ट्र TET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 पेपर लीक मामले ने एक बार फिर देश की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 28 जून को होने वाली परीक्षा को एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया. इस मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली अब 'उगाही का सिस्टम' बन गई है. उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक से युवाओं का भविष्य दांव पर लग रहा है और यह केवल प्रश्नपत्र लीक नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों की चोरी है.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द. इस बार महाराष्ट्र TET. देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को उगाही के सिस्टम में बदल दिया गया है, जिससे हर युवा असुरक्षित महसूस कर रहा है. यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है." उन्होंने कहा कि लगातार हो रही ऐसी घटनाएं सरकार की परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने शनिवार को आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को पेपर लीक की आशंका के चलते स्थगित कर दिया गया है. यह परीक्षा राज्यभर के 1,028 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जानी थी. परिषद ने कहा कि मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं और परीक्षा की नई तारीख की जानकारी बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.
MSCE के अनुसार, शनिवार सुबह गोपनीय सूचना मिली थी कि भिवंडी में कुछ लोगों के पास TET प्रश्नपत्र से जुड़ी संवेदनशील जानकारी मौजूद है. सूचना मिलने के बाद भिवंडी पुलिस ने संबंधित स्थान पर छापा मारा. जांच के दौरान बरामद किए गए अनधिकृत प्रश्नपत्र के कई सवाल वास्तविक TET परीक्षा के प्रश्नपत्र से मेल खाते पाए गए. इसके बाद पुलिस ने मामले में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.
एक और पेपर लीक।
एक और परीक्षा रद्द।
इस बार महाराष्ट्र का TET।
देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है।
यह सिर्फ पेपर लीक नहीं,
यह युवाओं के भविष्य की चोरी है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 27, 2026
परीक्षा परिषद ने बताया कि NEET 2026 परीक्षा में सामने आई गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार TET के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. इसके बावजूद प्रश्नपत्र से जुड़ी जानकारी बाहर आने की आशंका सामने आई. ऐसे में परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया. परिषद का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अगली परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी.
MSCE ने कहा है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही परीक्षा से जुड़ी सभी नई जानकारी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है. लाखों अभ्यर्थी अब नई परीक्षा तिथि और जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.