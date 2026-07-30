Anti Paper Leak Bill 2026 Explained: छात्रों को क्या मिलेगा, परीक्षा माफिया क्या खोएंगे?

Anti Paper Leak Bill 2026 Explained: इस साल नीट पेपर लीक मामले के बाद से छात्रों का भरोसा सिस्टम को लेकर कमजोर हो चुका है. पिछले कुछ सालों में NEET के अलावा यूजीसी नेट समेत कई प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पेपर लीक के मामले और छात्रों के विश्वास में कमी देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से साल 2024 में बनाए गए पहले एंटी-पेपर लीक कानून में संशोधन किया गया है और उसे और ज्यादा सख्त बनाया गया. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा से पारित करा दिया है.