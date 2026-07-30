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Anti Paper Leak Bill 2026 Explained: छात्रों को क्या मिलेगा, परीक्षा माफिया क्या खोएंगे?

Anti Paper Leak Bill 2026 Explained: लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित हो चुका है. इस संशोधन एंटी-पेपर लीक बिल से छात्रों को क्या मिलेगा और माफियाओं की कैसे मुश्किलें बढ़ सकती हैं? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 30, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:00 PM IST
Anti Paper Leak Bill 2026 Explained: छात्रों को क्या मिलेगा, परीक्षा माफिया क्या खोएंगे?
Image Credit: anti paper leak bill 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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