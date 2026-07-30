Anti Paper Leak Bill 2026 Explained: छात्रों को क्या मिलेगा, परीक्षा माफिया क्या खोएंगे?

Anti Paper Leak Bill 2026 Explained: इस साल नीट पेपर लीक मामले के बाद से छात्रों का भरोसा सिस्टम को लेकर कमजोर हो चुका है. पिछले कुछ सालों में NEET के अलावा यूजीसी नेट समेत कई प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पेपर लीक के मामले और छात्रों के विश्वास में कमी देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से साल 2024 में बनाए गए पहले एंटी-पेपर लीक कानून में संशोधन किया गया है और उसे और ज्यादा सख्त बनाया गया. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा से पारित करा दिया है.
सरकार का दावा है कि ये संशोधन परीक्षा माफिया पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा और लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करेगा. नए कानून में सजा बढ़ाने के साथ-साथ जांच और मुकदमे की प्रक्रिया को भी तेज करने पर जोर दिया गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस एंटी पेपर लीक के नए बिल से छात्रों को क्या फायदा होगा और परीक्षा माफिया क्या खो देंगे? आइए पेपर लीक विरोधी विधेयक 2026 क्या है और कैसे पेपर लीक माफिया के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है? इसके बारे में जानते हैं.
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया है जो सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 का ही संशोधन कानून है. संशोधन एंटी-पेपर लीक विधेयक 2026 का उद्देश्य पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर अधिक कठोर कार्रवाई करने के अलावा मामले की तेज से जांच करना है. संसद में पेश होकर बिल पारित है लेकिन कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरत होती है. आज यानी 30 जुलाई 2026 को एंटी पेपर लीक विधेयक 2026 को पेश किया जाएगा.
सबसे बड़ा फायदा उन लाखों छात्रों को मिलने की उम्मीद है जो महीनों या सालों तक तैयारी करते हैं. ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा अधिक निष्पक्ष हो सकेगी. अगर पेपर लीक की घटनाएं कम होती हैं, तो छात्रों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकेगी.
पेपर लीक या किसी तरह की गड़बड़ी होने पर पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ती है. ऐसे में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दुख और नुकसान होता है. नए कानून का उद्देश्य है कि पेपर लीक के मामलों को रोका जाए जिससे दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत कम पड़े.
अगर कानून प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो NEET, JEE, CUET, SSC, रेलवे समेत अन्य प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा मजबूत हो सकता है. बार-बार पेपर लीक की खबरों से छात्रों का परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा कमजोर हुआ है. सरकार के अनुसार सख्त कानून के जरिए छात्र के भरोसे को दोबारा मजबूत किया जा सकता है.
संशोधन बिल में पेपर लीक मामलों की फास्ट-ट्रैक जांच और सुनवाई पर जोर दिया गया है. ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई के लिए सालों तक का समय नहीं लगेगा. जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी.
पेपर लीक कराने वाले गिरोह, बिचौलिए, फर्जी उम्मीदवार बैठाने वाले रैकेट और परीक्षा में संगठित धोखाधड़ी करने वालों के लिए पहले से अधिक सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. गंभीर मामलों में लंबी जेल की सजा हो सकती है. एंटी पेपर लीक बिल में पहले दोषी को 3 से 5 साल तक की सजा दी जाती थी लेकिन संशोधन बिल के मुताबिक अब इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल तक कर दिया गया है. इसके अलावा अधिकतम जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है जिसे 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
पेपर लीक आज कई जगह एक संगठित अवैध कारोबार बन चुका है. प्रश्नपत्र बेचने, सॉल्वर गैंग चलाने और फर्जी उम्मीदवारों के जरिए करोड़ों रुपये कमाने वाले नेटवर्क पर इस कानून का सीधा असर पड़ सकता है. भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से ऐसे गिरोहों के आर्थिक मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है.
अगर किसी परीक्षा आयोजन से जुड़ी एजेंसी, सेवा प्रदाता, प्रिंटिंग या लॉजिस्टिक सिस्टम में मिलीभगत पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. इससे ये साफ है कि सिर्फ बिचौलियों ही नहीं, बल्कि पूरी चेन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ब्लैकलिस्टिंग जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.