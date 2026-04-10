Advertisement
trendingNow13173240
Hindi Newsशिक्षाBIEAP Intermediate Result 2026: घड़ी की टिक-टिक और नतीजों का इंतजार! 12 अप्रैल को आ सकता है आंध्र प्रदेश इंटर का रिजल्ट

BIEAP Intermediate Result 2026: घड़ी की टिक-टिक और नतीजों का इंतजार! 12 अप्रैल को आ सकता है आंध्र प्रदेश इंटर का रिजल्ट

BIEAP Intermediate Result 2026: आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जल्द ही 1st और 2nd ईयर के इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर सकता है, जिसकी संभावित तारीख 12 अप्रैल बताई जा रही है. छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर रोल नंबर और जन्मतिथि के जरिए आसानी से चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BIEAP Intermediate Result 2026: घड़ी की टिक-टिक और नतीजों का इंतजार! 12 अप्रैल को आ सकता है आंध्र प्रदेश इंटर का रिजल्ट

BIEAP Intermediate Result 2026: आंध्र प्रदेश बोर्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन यानी BIEAP जल्द ही इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने वाला है. ये रिजल्ट 1st ईयर और 2nd ईयर दोनों छात्रों के लिए होगा. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. इस रिजल्ट का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं. हो सकता है ये रिजल्ट 12 अप्रैल को जारी किया जाए.

इस साल परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है. करीब 10.57 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसमें 1st ईयर के लगभग 5.31 लाख और 2nd ईयर के करीब 5.26 लाख छात्र शामिल हैं. परीक्षा फरवरी से मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. अब सभी छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया भी आसान रखी गई है. छात्रों को सबसे पहले bie.ap.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर First and Second Year IPE February/ March 2026 Result Download लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर रोल नंबर, जन्मतिथि या नाम और कैप्चा भरना होगा. इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पैटर्न में हुए थे बदलाव

इस बार परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव भी किए गए थे. पहली ईयर के छात्रों को 32 पेज की आंसर बुकलेट दी गई थी. वहीं दूसरी ईयर के लिए 24 पेज की बुकलेट रखी गई थी. गणित के पेपर 1A और 1B को मिलाया गया था. साथ ही बॉटनी और जूलॉजी को भी एक साथ किया गया. इससे परीक्षा का बोझ थोड़ा कम करने की कोशिश की गई. एक नंबर वाले सवाल भी जोड़े गए ताकि मूल्यांकन आसान हो सके.

यह बदलाव छात्रों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए किए गए थे. इसका उद्देश्य NCERT पैटर्न से मेल बैठाना था. ताकि छात्र आगे JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंकों की जांच कर सकेंगे और आगे की पढ़ाई की योजना बना सकेंगे.  ये रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक रूप से घोषित होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

BIEAP Intermediate Result 2026

Trending news

बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
Punjab news
बुनियादी ढांचे से नतीजों तक... बदलाव के साक्षी बन रहे पंजाब के स्कूल
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
Eknath Shinde
उद्धव ठाकरे की बढ़ी टेंशन, 8 सांसदों ने बंद कमरे में की एकनाथ शिंदे से मुलाकात
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
Iran-US Ceasefire Talk
भुगतना होगा दंड.... सीजफायर वार्ता से पहले मोजतबा की US-इजरायल को सख्त चेतावनी
एक वीडियो के चलते हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती टूटी, बंगाल चुनाव में किसे होगा फायदा?
West Bengal Election 2026
एक वीडियो के चलते हुमायूं और ओवैसी की दोस्ती टूटी, बंगाल चुनाव में किसे होगा फायदा?
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
West Bengal news
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
Iran war
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
Maharashtra news
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
Middle East
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
AIR INDIA
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
Sabrimala Mandir
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस