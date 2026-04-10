BIEAP Intermediate Result 2026: घड़ी की टिक-टिक और नतीजों का इंतजार! 12 अप्रैल को आ सकता है आंध्र प्रदेश इंटर का रिजल्ट

BIEAP Intermediate Result 2026: आंध्र प्रदेश बोर्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन यानी BIEAP जल्द ही इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने वाला है. ये रिजल्ट 1st ईयर और 2nd ईयर दोनों छात्रों के लिए होगा. परीक्षा में शामिल हुए छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. इस रिजल्ट का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं. हो सकता है ये रिजल्ट 12 अप्रैल को जारी किया जाए.

इस साल परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया है. करीब 10.57 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसमें 1st ईयर के लगभग 5.31 लाख और 2nd ईयर के करीब 5.26 लाख छात्र शामिल हैं. परीक्षा फरवरी से मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थी. अब सभी छात्र अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.

कैसे चेक करें रिजल्ट?

रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया भी आसान रखी गई है. छात्रों को सबसे पहले bie.ap.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर First and Second Year IPE February/ March 2026 Result Download लिंक पर क्लिक करना होगा. फिर रोल नंबर, जन्मतिथि या नाम और कैप्चा भरना होगा. इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

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पैटर्न में हुए थे बदलाव

इस बार परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव भी किए गए थे. पहली ईयर के छात्रों को 32 पेज की आंसर बुकलेट दी गई थी. वहीं दूसरी ईयर के लिए 24 पेज की बुकलेट रखी गई थी. गणित के पेपर 1A और 1B को मिलाया गया था. साथ ही बॉटनी और जूलॉजी को भी एक साथ किया गया. इससे परीक्षा का बोझ थोड़ा कम करने की कोशिश की गई. एक नंबर वाले सवाल भी जोड़े गए ताकि मूल्यांकन आसान हो सके.

यह बदलाव छात्रों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए किए गए थे. इसका उद्देश्य NCERT पैटर्न से मेल बैठाना था. ताकि छात्र आगे JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकें. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपने अंकों की जांच कर सकेंगे और आगे की पढ़ाई की योजना बना सकेंगे. ये रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक रूप से घोषित होने की उम्मीद है.

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