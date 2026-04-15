AP Inter Results 2026 OUT: आंध्र प्रदेश बोर्ड 2nd ईयर रिजल्ट जारी, bie.ap.gov.in डाउन हो तो WhatsApp से ऐसे करें चेक

BIEAP AP Inter 1st and 2nd Year Result 2026 OUT: आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (BIEAP) ने आज 15 अप्रैल 2026 को इंटरमीडिएट पब्लिक परीक्षा (आईपीई) के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. इस साल राज्य भर के 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने एपी बोर्ड परीक्षा दी जिसके रिजल्ट को लेकर पिछले काफी समय से इंतजार कर रहे थे. आज वो दिन आ गया जब आंध्र प्रदेश बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. एपी इंटरमीडिएट 2026 रिजल्ट को आधिकारिक वेबसाइट resultsbie.ap.gov.in पर देख सकेंगे. अगर बोर्ड की वेबसाइट काम न करे या क्रैश हो जाए तो स्टूडेंट्स अन्य माध्यम से भी आंध्र प्रदेश बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. परिणाम को देखने के अलावा मार्कशीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि एपी बोर्ड वेबसाइट डाउन होने पर स्टूडेंट्स कैसे WhatsApp से आंध्र प्रदेश बोर्ड इंटर रिजल्ट देख सकते हैं?

AP Inter Result 2026: कहां देखें एपी इंटर रिजल्ट?

आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने एपी इंटर 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं जिसे आप अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए चेक कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइटों- bie.ap.gov.in और resultsbie.ap.gov.in पर भी एपी इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट देख सकते हैं.

एपी इंटर प्रथम और द्वितीय वर्ष के परिणाम कैसे करें चेक?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर 'IPE फरवरी/मार्च 2026 प्रथम और द्वितीय ईयर रिजल्ट' शो होगा. लिंक पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर दर्ज करें और जन्मतिथि समेत अन्य डिटेल्स भरें. सबमिट बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर इंटर परीक्षा रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे.

WhatsApp से कैसे चेक करें इंटर परीक्षा रिजल्ट?

आईपीई प्रथम और द्वितीय वर्ष के परिणाम को चेक करने या मार्कशीट देखने और डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स व्हाट्सएप का तरीका भी अपना सकते हैं. दरअसल, स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के माध्यम से भी माना मित्रा द्वारा रिजल्ट देखने की सुविधा दी जा रही है. इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने फोन में 'Mana Mitra' का व्हाट्सएप नंबर- 9552300009 सेव करना होगा और फिर ऐप को ओपन करने के बाद 'Hi' मैसेज भेजना होगा. इसके बाद स्टूडेंट्स 11वीं व 12वीं परीक्षा का रिजल्ट देख सकेंगे.

कितने अंक लाने वाले छात्र होंगे पास?

एपी इंटर प्रथम और द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स जो कम से कम 35 प्रतिशत अंक सभी विषय में हासिल करेंगे उन्हें पास माना जाएगा. हालांकि, इससे कम अंक लाने वाले फेल या कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं. अधिक जानकारी व अन्य अपडेट्स के लिए स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जा सकते हैं.

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