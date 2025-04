AP Inter Result 2025: कल 11 बजे जारी होगा आंध्र प्रदेश इंटर फर्स्ट-सेकंड ईयर का रिजल्ट, ये रहा डॉयरेक्ट लिंक

AP Inter Result 2025 Direct Link: बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, आंध्र प्रदेश (BIEAP) कल यानी 12 अप्रैल को एपी इंटर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष परीक्षा का रिजल्ट (AP Inter Result 2025) जारी करेगा. स्टूडेंट्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर सुबह 11 बजे से अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस खबर में डॉयरेक्ट लिंक दी गई है. रिजल्ट के लिए आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी.

मार्च में हुई थीं परीक्षाएं

बता दें, इस साल इंटर फर्स्ट की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च को समाप्त हुई थी. वहीं इंटर सेकंड ईयर की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होकर 20 मार्च को खत्म हुई थी.

Intermediate Results Update:

Kindly note that the results for the Intermediate Public Examination (IPE) 2025 for 1st and 2nd-year students will be available on 12th April, 2025 from 11 AM onwards!

Students can check their results online at https://t.co/UDtk11bzit.…

— Lokesh Nara (naralokesh) April 11, 2025