AP Inter Result 2025: जारी हुआ आंध्र प्रदेश इंटर फर्स्ट-सेकंड ईयर का रिजल्ट, इस डॉयरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

AP Inter Result 2025 Download Direct Link: बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, आंध्र प्रदेश (BIEAP) ने 12 अप्रैल को ठीक 11 बजे एपी इंटर फर्स्ट और सेकंड ईयर का रिजल्ट जारी कर दिया है. स्टूडेंट्ड BIEAP की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इस खबर में खबर में डॉयरेक्ट लिंक दी गई है.

इन वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट

1. bieap.apcfss.in

2. resultsbie.ap.gov.in

कैसे डाउनलोड करें एपी इंटर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट ? (How to Check AP Inter Results 2025)

1. रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको BIEAP की ऑफिशियल वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाना होगा.

2. होम पेज पर आपको इंटर फर्स्ट-सेकंड ईयर रिजल्ट लिंक शो हो जाएगा. आप इस लिंक पर क्लिक करें.

3. नया पेज खुलने पर आपको चार ऑप्शन दिखेंगे. इसमें इंटर फर्स्ट के लिए जनरल और वोकेशनल रिजल्ट और सेकंड ईयर के लिए भी जनरल और वोकेशनल रिजल्ट का टैब दिखेगा.

4. अब आप अपनी कक्षा के अनुसार टैब पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर सबमिट करें.

5. ऐसा करते ही आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

6. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें.

Results for the Intermediate Public Examinations are now out.

Students can check their results online at https://t.co/UDtk11bzit. Also, results can be accessed by sending a Hi message to the Mana Mitra WhatsApp number at 9552300009.

Glad to share that this year’s IPE… pic.twitter.com/Ty2hpGkRiV

Lokesh Nara (naralokesh) April 12, 2025