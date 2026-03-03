AP SSC Hall Ticket 2026: एडमिट कार्ड के बिना नहीं मिलेगी एंट्री, जानें डाउनलोड करने का डायरेक्ट प्रोसेस

Board of Secondary Education Andhra Pradesh ने 10वीं कक्षा की परीक्षा 2026 के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं. रेगुलर, प्राइवेट, OSSC, OSSC प्राइवेट और वोकेशनल सभी तरह के छात्र अब अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना हॉल टिकट निकाल लें और उसमें दी गई जानकारी ध्यान से चेक कर लें.

कैसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

छात्र आधिकारिक वेबसाइट BSEAP पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर जाकर हॉल टिकट लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद फिर अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना होगा. इसके बाद हॉल टिकट स्क्रीन पर आ जाएगा जिसे डाउनलोड करके प्रिंट लेना जरूरी है.

कब होंगी परीक्षाएं

आंध्र प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 16 मार्च 2026 से शुरू होंगी और 1 अप्रैल 2026 तक चलेंगी. ऐसे में स्कूलों और छात्रों दोनों के लिए जरूरी है कि वे समय पर हॉल टिकट प्राप्त कर लें ताकि परीक्षा के समय कोई परेशानी न होने पाए.

परीक्षा में क्या साथ ले जाना होगा

परीक्षा देने के लिए छात्रों को अपना प्रिंटेड हॉल टिकट और स्कूल आईडी कार्ड साथ लेकर जाना अनिवार्य है. बता दें, बिना हॉल टिकट के किसी भी छात्र को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिल पाएगी. वहीं इस बार पहली बार छात्रों का डेटा UDISE पोर्टल से लिया गया है. इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल या हेड को सभी छात्रों की जानकारी जैसे नाम, सरनेम और जन्मतिथि को स्कूल रिकॉर्ड से मिलाना होगा.

करेक्शन का मौका

अगर किसी छात्र के हॉल टिकट में कोई गलती है तो उसे ठीक करने के लिए 31 मार्च 2026 तक करेक्शन विंडो खुली रहने वाली है. इस दौरान छात्र अपनी जानकारी में सुधार कर सकते हैं.

सभी छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें. समय रहते अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें और उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें ताकि परीक्षा के दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

