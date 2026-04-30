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AP SSC Result 2026: आज सुबह 11 बजे जारी होगा 10वीं का रिजल्ट, आंध्र प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट से ऐसे करें चेक

AP SSC Result 2026: आंध्र प्रदेश बोर्ड एसएससी कक्षा 10वीं परीक्षा 2026 का परिणाम आज सुबह 11 बजे तक घोषित करेगा. स्टूडेंट्स results.bse.ap.gov.in पर परिणाम चेक कर सकते हैं और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से 10वीं का परिणाम चेक करें?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:34 AM IST
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AP SSC Class 10th Result 2026
AP SSC Class 10th Result 2026

AP SSC Class 10th Board Exam Result 2026 (Today): आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEAP) द्वारा आज यानी 30 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (SSC) कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर एपी एसएससी परिणाम 2026 चेक कर सकते हैं. इस साल आंध्र प्रदेश में कक्षा 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन 16 मार्च से 1 अप्रैल तक के बीच पूरे राज्य में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया था. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स आधिकारिक WhatsApp नंबर पर मैसेज करके भी तुरंत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे. 

नारा लोकेश के अनुसार एपी एसएससी परिणाम की घोषणा 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे आधिकारिक वेबसाइट results.bse.ap.gov.in पर की जाएगी. यहां से स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. जबकि, WhatsApp के माध्यम से भी परिणाम को देखा जा सकेगा. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो पहले ही अपना रोल नंबर तैयार रखें जिससे रिजल्ट की घोषणा होते ही तुरंत परिणाम देख सकेंगे और मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे.

WhatsApp से कैसे चेक करें एपी एसएससी रिजल्ट?

इसके अलावा 'माना मित्र व्हाट्सएप' सर्विस के माध्यम से भी परिणाम देख सकते हैं. इसके लिए फोन में 9552300009 नंबर सेव करके ऐप के माध्यम से Hi मैसेज भेजना होगा. इसके बाद बताए गए प्रोसेस को फॉलो करना होगा. स्टूडेंट्स अपना परिणाम LEAP मोबाइल ऐप और DigiLocker से भी चेक कर सकते हैं. 

आंध्र प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट से कैसे चेक करें रिजल्ट?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.bse.ap.gov.in पर जाएं. 

  2. होमपेज पर 'AP SSC Result 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर व अन्य डिटेल्स दर्ज करें.

  4. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज अंक शो हो जाएंगे.

  5. यहां से मार्कशीट को भी देख सकेंगे और उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे.

रिजल्ट की घोषणा होने के बाद स्टूडेंट्स परिणाम को चेक करने के तरीके अपना सकते हैं. अगर आप अपना रोल नंबर भूल गए हैं तो इसके लिए एडमिट कार्ड देख सकते हैं. बोर्ड रोल नंबर एडमिट कार्ड पर दिख जाएगा. 11 बजे के बाद कभी भी परिणाम घोषित हो सकता है तो स्टूडेंट्स वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Result 2026: आज नहीं आएगा सीबीएसई 12वीं परीक्षा का रिजल्ट, मई में इस दिन जारी होने की उम्मीद; क्या बोले बोर्ड के अधिकारी?

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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