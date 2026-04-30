AP SSC Result 2026: आज सुबह 11 बजे जारी होगा 10वीं का रिजल्ट, आंध्र प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट से ऐसे करें चेक

AP SSC Class 10th Board Exam Result 2026 (Today): आंध्र प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSEAP) द्वारा आज यानी 30 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (SSC) कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर एपी एसएससी परिणाम 2026 चेक कर सकते हैं. इस साल आंध्र प्रदेश में कक्षा 10वीं की परीक्षाओं का आयोजन 16 मार्च से 1 अप्रैल तक के बीच पूरे राज्य में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया था. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट्स आधिकारिक WhatsApp नंबर पर मैसेज करके भी तुरंत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे.

नारा लोकेश के अनुसार एपी एसएससी परिणाम की घोषणा 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे आधिकारिक वेबसाइट results.bse.ap.gov.in पर की जाएगी. यहां से स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे. जबकि, WhatsApp के माध्यम से भी परिणाम को देखा जा सकेगा. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो पहले ही अपना रोल नंबर तैयार रखें जिससे रिजल्ट की घोषणा होते ही तुरंत परिणाम देख सकेंगे और मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे.

The results of SSC Public Examinations, March 2026, will be declared on 30th April at 11:00 AM. Add Zee News as a Preferred Source Students can access their results through:

• SSC Results Portal: https://t.co/jyZPaxqy0B

• Mana Mitra WhatsApp: Send “Hi” to 9552300009

• LEAP Mobile App (for students as well)… — Lokesh Nara (@naralokesh) April 29, 2026

WhatsApp से कैसे चेक करें एपी एसएससी रिजल्ट?

इसके अलावा 'माना मित्र व्हाट्सएप' सर्विस के माध्यम से भी परिणाम देख सकते हैं. इसके लिए फोन में 9552300009 नंबर सेव करके ऐप के माध्यम से Hi मैसेज भेजना होगा. इसके बाद बताए गए प्रोसेस को फॉलो करना होगा. स्टूडेंट्स अपना परिणाम LEAP मोबाइल ऐप और DigiLocker से भी चेक कर सकते हैं.

आंध्र प्रदेश बोर्ड की वेबसाइट से कैसे चेक करें रिजल्ट?

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट results.bse.ap.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'AP SSC Result 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें. लिंक पर क्लिक करने के बाद रोल नंबर व अन्य डिटेल्स दर्ज करें. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज अंक शो हो जाएंगे. यहां से मार्कशीट को भी देख सकेंगे और उसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे.

रिजल्ट की घोषणा होने के बाद स्टूडेंट्स परिणाम को चेक करने के तरीके अपना सकते हैं. अगर आप अपना रोल नंबर भूल गए हैं तो इसके लिए एडमिट कार्ड देख सकते हैं. बोर्ड रोल नंबर एडमिट कार्ड पर दिख जाएगा. 11 बजे के बाद कभी भी परिणाम घोषित हो सकता है तो स्टूडेंट्स वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

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