AP TET 2025 प्रीलिम्स आंसर की आउट, tet2dsc.apcfss.in से तुरंत करें डाउनलोड

AP TET 2025 Preliminary Answer Keys OUT: आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (AP TET) 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने आज, शुक्रवार, 19 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट tet2dsc.apcfss.in पर एपी टीईटी 2025 की आंसर की जारी कर दी है. ऐसे में एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने विषय अनुसार प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, जिन कैंडिडेट्स को अनंतिम उत्तर कुंजी से जुड़ी कोई समस्या है, वे अपनी आपत्ति ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं.

इस दिन हुई थी परीक्षा

एपी टीईटी 2025 का आयोजन 10 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 2 सेशन में किया गया था. जानकारी के लिए बता दें, एपी टीईटी का आयोजन उन इच्छुक शिक्षकों की योग्यता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) कक्षाओं में पढ़ाना चाहते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

एपी टीईटी 2025 प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tet2dsc.apcfss.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद AP TET Preliminary Answer Keys 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां अपने विषय अनुसार प्रोविजनल आंसर की PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

AP TET 2025 Preliminary Answer Keys डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

