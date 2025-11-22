AP TET 2025: आंध्र प्रदेश टीईटी के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन, आवेदन की डेडलाइन कल, 10 दिसंबर को होगी परीक्षा

AP TET 2025 Registration: आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (AP TET) 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए ये आखिरी मौका है, क्योंकि कल 23 नवंबर, 2025 को आवेदन विंडो बंद हो जाएगा. इसलिए आंध्र प्रदेश टीईटी के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट tet2dsc.apcfss.in पर जाकर तुरंत आवेदन कर दें.

इस दिन होगी परीक्षा

आंध्र प्रदेश टीईटी का आयोजन 10 दिसंबर, 2025 को 2 सेशन किया जाएगा. पहला सेशन सुबह 09:30 से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरा सेशन दोपहर 02:30 से शाम 05:00 बजे तक आयोजित की जाएगी.

इस दिन आएगा एडमिट कार्ड

आंध्र प्रदेश टीईटी 2025 का एडमिट कार्ड 03 दिसंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की उम्मीद है. वहीं, 25 नवंबर, 2025 को एक मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Police Bharti 2025: असम पुलिस में 4000 नई भर्तियों का ऐलान, CM सरमा ने दी खुशखबरी, जल्द शुरू होंगे आवेदन​

परीक्षा पैटर्न

आंध्र प्रदेश टीईटी में 2 पेपर होंगे. पेपर 1 प्राथमिक (कक्षा 1-5) के शिक्षकों के लिए और पेपर 2 उच्च प्राथमिक कक्षा (6-8) के शिक्षकों के लिए आयोजित की जाएगी. प्रत्येक पेपर में 150 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे और 30 मिनट की होगी. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

AP TET 2025 के लिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tet2dsc.apcfss.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद AP TET 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, आंध्र प्रदेश टीईटी 2025 परीक्षा का आयोजन उन उम्मीदवारों के लिए किया जाता है, जो आंध्र प्रदेश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: AIIMS SRD-CET 2026: एम्स में 672 पदों के लिए तुरंत करें आवेदन, 13 दिसंबर को होगा एग्जाम, जानिए कितनी होगी सैलरी