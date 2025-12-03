AP TET Hall Ticket 2025: एपी टीईटी हॉल टिकट आज tet2dsc.apcfss.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

AP TET Hall Ticket 2025 Download: आंध्र प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (AP TET) 2025 के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और हॉल टिकट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. आज, 03 दिसंबर, 2025 को किसी भी वक्त आंध्र प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट tet2dsc.apcfss.in पर एपी टीईटी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर हॉल टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन होगी परीक्षा

एपी टीईटी का आयोजन 10 दिसंबर, 2025 से राज्य भर में शुरू हो जाएगा. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड (CBT) में दो पालियों में आयोजित की जाएगी. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना प्रवेश पत्र के आपको केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

परीक्षा पैटर्न

एपी टीईटी परीक्षा में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 (कक्षा 1-5) और पेपर 2 (कक्षा 6-8). प्रत्येक पेपर में 150 अंकों के लिए कुल 150 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

एपी टीईटी हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tet2dsc.apcfss.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

हॉल टिकट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

हॉल टिकट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

