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AOC Recruitment 2026: आर्मी ऑर्डनेंस कोर में निकली 2,615 पदों पर भर्ती का अपडेट, 56,900 रुपये तक सैलरी, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया?

आर्मी ऑर्डनेंस कोर भर्ती 2026 में 2,615 ग्रुप सी पदों पर भर्ती की जानकारी सामने आई है. ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन, जेओए, एमटीएस और मैटेरियल असिस्टेंट पदों की योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया और सैलरी जानें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 09, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:10 AM IST
AOC Recruitment 2026: आर्मी ऑर्डनेंस कोर में निकली 2,615 पदों पर भर्ती का अपडेट, 56,900 रुपये तक सैलरी, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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