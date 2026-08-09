/AOC Recruitment 2026: आर्मी ऑर्डनेंस कोर में निकली 2,615 पदों पर भर्ती का अपडेट, 56,900 रुपये तक सैलरी, जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया?

बेहतर नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है. दरअसल, आर्मी ऑर्डनेंस कोर यानी AOC में ग्रुप C सिविलियन कुल 2,615 पदों पर भर्ती होने की संभावना है. इसमें ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (JOA), मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) और मटीरियल असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं. आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2026 से शुरू होने और 23 सितंबर 2026 तक चलने का विवरण दिया गया है.
हालांकि, एक जगह 6 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होने का दावा किया गया है, जबकि दूसरी जगह कहा गया है कि AOC की आधिकारिक भर्ती PDF अभी जारी नहीं हुई है. इसलिए शाखाओं को अंतिम आधिकारिक नोटिफिकेशन आने तक सावधानी बरतनी चाहिए.
इन संभावित पदों में सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट की बताई गई हैं. इसके बाद फायरमैन, MTS, JOA और मटीरियल असिस्टेंट के पद शामिल हैं.
|पद
|UR
|EWS
|OBC
|SC
|ST
|कुल
|ट्रेड्समैन मेट
|728
|183
|483
|270
|135
|1,799
|फायरमैन
|210
|52
|140
|78
|40
|520
|JOA
|42
|10
|28
|16
|8
|104
|MTS
|58
|14
|38
|21
|11
|142
|मटेरियल असिस्टेंट
|20
|5
|14
|8
|3
|50
दिए गए भर्ती विवरण के अनुसार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में विज्ञापन अगस्त 2026 के तीसरे हफ़्ते में जारी होने की बात कही गई है. ऑनलाइन आवेदन 24 अगस्त 2026 से शुरू होने और 23 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक चलने की जानकारी दी गई है. एडमिट कार्ड अक्टूबर 2026 में और लिखित परीक्षा नवंबर 2026 में होने की संभावना बताई गई है. ये तारीखें अभी अस्थायी बताई गई हैं. इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तारीख और परीक्षा कार्यक्रम की पुष्टि आधिकारिक AOC भर्ती पोर्टल पर जरूर करनी चाहिए.
पद के अनुसार आयु सीमा अलग-अलग रखी गई है. ट्रेड्समैन मेट और फायरमैन के लिए अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच बताई गई है. वहीं मटीरियल असिस्टेंट और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल बताई गई है. आरक्षित वर्गों को केंद्र सरकार और भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है. आयु की गणना किस तारीख के आधार पर होगी, इसकी पुष्टि विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन से करनी होगी.
|पद
|आयु सीमा
|ट्रेड्समैन मेट
|18–25 साल
|फायरमैन
|18–25 साल
|JOA
|18–27 साल
|MTS
|18–25 साल*
|मटेरियल असिस्टेंट
|18–27 साल
कितनी पढ़ाई ज़रूरी है?
इस भर्ती में पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग है. ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन और MTS के लिए 10वीं पास उम्मीदवार पात्र बताए गए हैं. JOA के लिए 12वीं पास होने के साथ अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग दक्षता बताई गई है. मटेरियल असिस्टेंट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री मांगी गई है.
|पद
|शैक्षणिक योग्यता
|ट्रेड्समैन मेट
|10वीं पास
|फायरमैन
|10वीं पास
|JOA
|12वीं पास + निर्धारित टाइपिंग स्पीड
|MTS
|10वीं पास
|मटेरियल असिस्टेंट
|किसी भी विषय में ग्रेजुएशन
लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने की जानकारी दी गई है. परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न शामिल होंगे. प्रत्येक विषय से 25 प्रश्न यानी कुल 100 प्रश्न और 100 अंक बताए गए हैं.
Army Ordnance Corps के पदों का वेतन 7th Pay Commission के Pay Matrix के अनुसार बताया गया है. Tradesman Mate और MTS Pay Level-1 में आते हैं, जबकि Fireman और JOA Pay Level-2 के तहत बताए गए हैं. Material Assistant का Pay Level-5 है.