Army Canteen: आर्मी कैंटीन में आधे दाम पर सामान क्यों मिलता है? वजह है बेहद दिलचस्प

Army Canteen Me Sasta Saman Kyu Milta Hai: देश की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान हर परिस्थिति में सीमा पर डटे रहते हैं. सैनिकों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार कई खास योजनाएं चलाती है, जिनमें से एक आर्मी कैंटीन यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) की सुविधा भी बहुत खास मानी जाती है. अक्सर आर्मी कैंटीन को लेकर ऐसा कहा जाता है कि मार्केट की तुलना में यहां पर सामानों को बेहद कम दाम पर बेचा जाता है. रोजमर्रा के घरेलू सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक और कार तक को काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं. हालांकि, ऐसा क्यों है, आर्मी में कैसे आधे दामों पर सामान मिल जाता है? क्या कोई आम आदमी आर्मी कैंटीन से सामानों को सस्ते में खरीद सकता है? आर्मी कैंटीन से कौन-कौन खरीदारी कर सकता है और कैसे इतने ज्यादा डिस्काउंट के सामान बेचा जाता है? आइए आर्मी कैंटीन से जुड़े कुछ सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- आर्मी कैंटीन क्या होती है?

जवाब- आर्मी कैंटीन को असल में कैंटीन स्टोर विभाग (CSD) कहा जाता है. ये सुविधा भारतीय सेना के जवानों और उनके परिवारों के लिए बनाई गई है, जहां उन्हें बाजार से कम कीमत पर सामान मिलता है.

सवाल 2:- आर्मी कैंटीन में क्या-क्या सामान मिलता है?

जवाब- आर्मी कैंटीन में रोजमर्रा के इस्तेमाल का लगभग हर सामान मिलता है. इसके अलावा कार और बाइक भी काफी कम कीमत में मिल जाती है. आर्मी कैंटीन से ग्रोसरी आइटम, किचन अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, बाइक और कार, कुछ जगहों की कैंटीन में शराब समेत कई विदेशी ब्रांड के उत्पाद भी उपलब्ध होते हैं.

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सवाल 3:- आर्मी कैंटीन में सामान इतना सस्ता क्यों मिलता है?

जवाब- आर्मी कैंटीन में सामान सस्ता मिलने की सबसे बड़ी वजह टैक्स में छूट है. दरअसल, यहां मिलने वाले कई सामानों पर कम टैक्स लगता है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी सामान पर मार्केट में 18% टैक्स लगता है, तो आर्मी कैंटीन में वही सामान काफी कम टैक्स के साथ मिल सकता है. ये ही वजह है कि यहां चीजें मार्केट से सस्ती होती हैं.

सवाल 4:- भारत में कितनी आर्मी कैंटीन हैं?

जवाब- पूरे भारत में लेह से लेकर अंडमान एंड निकोबार तक कैंटीन स्टोर विभाग के लगभग 33 डिपो मौजूद हैं. इसके अलावा लगभग 3700 यूनिट रन कैंटीन (URC) भी चलती हैं.

सवाल 5:- क्या कोई भी आर्मी कैंटीन से सामान खरीद सकता है?

जवाब- आर्मी कैंटीन की सुविधा सभी के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ सेना के जवान, पूर्व सैनिक (Ex-servicemen) और उनके परिवार वालों के लिए होती है.

सवाल 6:- क्या कैंटीन से कितना भी सामान खरीदा जा सकता है?

जवाब- पहले कार्ड धारकों द्वारा ज्यादा मात्रा में सामान खरीद लिया जाता था जिससे असली जरूरतमंद जवानों और उनके परिवारों को दिक्कत होती थी. इसलिए अब सामान खरीदने की लिमिट तय कर दी गई है. अब हर व्यक्ति एक निश्चित सीमा तक ही हर महीने सामान खरीद सकता है.

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