/सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! 10 राज्यों के 30 कॉलेजों में छात्रों की मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए शुरू हुई नई पहल, जानें पूरा प्लान

Supreme Court Task Force: छात्रों की मेंटल हेल्थ और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा किया. जानिए इस पहल का उद्देश्य, किन मुद्दों पर हुई चर्चा और छात्रों के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं.
देशभर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्रों की मानसिक सेहत और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स (National Task Force-NTF) लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक, मई 2025 से अब तक ये टास्क फोर्स 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा कर चुकी है. इस दौरान टीम ने छात्रों, शिक्षकों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत कर यह समझने की कोशिश की कि आखिर किन कारणों से छात्र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं और आत्महत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं.
राष्ट्रीय टास्क फोर्स का उद्देश्य केवल आंकड़े जुटाना नहीं, बल्कि छात्रों की वास्तविक समस्याओं को समझना है. इसी वजह से टीम अलग-अलग राज्यों और शिक्षण संस्थानों में जाकर छात्रों के अनुभव सुन रही है. अब तक 25 अलग-अलग हितधारक (Stakeholder) बैठकों का आयोजन भी किया गया है, ताकि छात्र कल्याण को लेकर व्यापक और समावेशी रणनीति तैयार की जा सके. इन बैठकों में शिक्षकों, विशेषज्ञों, संस्थानों के प्रतिनिधियों और छात्रों की राय भी शामिल की गई है.
बैठकों और दौरों के दौरान कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. इनमें कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली, छात्रों की आत्महत्या के मामले, लैंगिक समानता से जुड़े मुद्दे, जातीय भेदभाव और अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियां प्रमुख रहीं. टास्क फोर्स यह जानने का प्रयास कर रही है कि सामाजिक, शैक्षणिक और संस्थागत स्तर पर कौन-सी समस्याएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं.
टास्क फोर्स ने दिव्यांग छात्रों और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष चर्चा की. इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संगठनों की भूमिका और छात्र आत्महत्या के मामलों को संभालने की मौजूदा व्यवस्था पर भी विचार-विमर्श किया गया. कानून (Law) के छात्रों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया, ताकि मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से जुड़े कानूनी पहलुओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके. इससे भविष्य में बनने वाली सिफारिशों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी.
देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था. इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि छात्र आत्महत्या के पीछे सबसे बड़े कारण क्या हैं और मौजूदा कानून, नीतियां तथा संस्थागत व्यवस्थाएं इस समस्या से निपटने में कितनी प्रभावी हैं. इसके आधार पर सुधार के सुझाव तैयार किए जाएंगे.
राष्ट्रीय टास्क फोर्स अपनी अंतिम रिपोर्ट में ऐसे सुधारों की सिफारिश करेगी, जिनसे शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही बढ़े, आत्महत्या रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं और छात्रों को अधिक सुरक्षित तथा सहयोगी माहौल मिल सके. रिपोर्ट का फोकस मौजूदा व्यवस्था की कमियों को दूर करने, सभी सामाजिक वर्गों के छात्रों को समान अवसर उपलब्ध कराने और कॉलेजों को अधिक समावेशी बनाने पर रहेगा. उम्मीद है कि इन सुझावों के लागू होने के बाद देश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए मानसिक रूप से सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार किया जा सकेगा.