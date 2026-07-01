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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! 10 राज्यों के 30 कॉलेजों में छात्रों की मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए शुरू हुई नई पहल, जानें पूरा प्लान

Supreme Court Task Force: छात्रों की मेंटल हेल्थ और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा किया. जानिए इस पहल का उद्देश्य, किन मुद्दों पर हुई चर्चा और छात्रों के लिए क्या बदलाव हो सकते हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 01, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:07 AM IST
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! 10 राज्यों के 30 कॉलेजों में छात्रों की मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए शुरू हुई नई पहल, जानें पूरा प्लान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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