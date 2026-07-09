आर्ट्स के छात्र भी पा सकते हैं IIT की डिग्री और फेलोशिप! क्या है GATE XH परीक्षा?

GATE XH: अगर आपको लगता है कि IIT में पढ़ाई करने का मौका सिर्फ इंजीनियरिंग या साइंस के छात्रों को ही मिलता है, तो ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है. अब आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के छात्र भी GATE XH के जरिए देश के प्रतिष्ठित IITs और अन्य टॉप संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं. नॉन-टेक्निकल बैकग्राउंड वाले छात्रों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) समेत अन्य संस्थान में पढ़ाई और रिसर्च के मौके मिलते हैं.
इतना ही नहीं, योग्य उम्मीदवारों को पढ़ाई के दौरान मासिक फेलोशिप भी मिल सकती है. ऐसे में ह्यूमैनिटीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी अब GATE परीक्षा के जरिए सरकारी नौकरी या अन्य वैकेंसी जहां सीधा गेट परीक्षा के बाद भर्ती होती है वहां लाभ मिल सकेगा.
GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) का XH पेपर खासतौर पर ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के छात्रों के लिए शुरू किया गया है. इस परीक्षा के माध्यम से छात्र IITs, IISc और कुछ अन्य संस्थानों में M.A., M.Des., M.S., Ph.D. या इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. कई संस्थानों में GATE स्कोर के आधार पर रिसर्च फेलोशिप और टीचिंग असिस्टेंटशिप का भी लाभ मिलता है.
उन उम्मीदवारों के लिए GATE XH परीक्षा है जिन्होंने ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से ग्रेजुएश या पोस्टग्रेजुएशन किया है. इसमें मुख्य रूप से अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भाषा-विज्ञान, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र आदि विषयों के छात्र आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, कुछ संस्थान अपने नियमों के अनुसार अन्य संबंधित विषयों के उम्मीदवारों को भी अवसर देते हैं.
GATE XH पेपर दो हिस्सों में आयोजित होता है. परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) होती है और इसमें बहुविकल्पीय और संख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं.
General Aptitude (15 अंक): सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य.
Humanities and Social Sciences (85 अंक): इसमें उम्मीदवार अपनी चुनी हुई विषय-विशेष परीक्षा देता है.
अच्छा GATE XH स्कोर कई नए अवसर खोल सकता है, जैसे- IITs और IISc में उच्च शिक्षा, रिसर्च प्रोग्राम्स में प्रवेश, मासिक फेलोशिप/स्टाइपेंड (संस्थान और पात्रता के अनुसार), टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंट बनने का मौका, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में करियर बनाने का अवसर मिलता है.
सभी IIT एक जैसी प्रवेश प्रक्रिया नहीं अपनाते है. इसलिए हर संस्थान अपने-अपने विभागों और कार्यक्रमों के अनुसार GATE XH स्कोर स्वीकार करता है. कई जगह सिर्फ GATE स्कोर के आधार पर प्रवेश नहीं मिलता, बल्कि लिखित परीक्षा, इंटरव्यू या दोनों भी आयोजित किए जाते हैं. इसलिए आवेदन से पहले संबंधित IIT या संस्थान की आधिकारिक प्रवेश सूचना अवश्य देखनी चाहिए.
यदि उम्मीदवार GATE के माध्यम से पात्रता हासिल कर किसी ऐसे PG या रिसर्च प्रोग्राम में प्रवेश लेता है, जहां AICTE या संबंधित एजेंसी की वित्तीय सहायता लागू होती है, तो उसे निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक फेलोशिप मिल सकती है. फेलोशिप की राशि और पात्रता समय-समय पर सरकारी नियमों और संस्थान की नीति के अनुसार बदल सकती है.