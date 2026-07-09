आर्ट्स के छात्र भी पा सकते हैं IIT की डिग्री और फेलोशिप! क्या है GATE XH परीक्षा?

GATE XH: अगर आपको लगता है कि IIT में पढ़ाई करने का मौका सिर्फ इंजीनियरिंग या साइंस के छात्रों को ही मिलता है, तो ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है. अब आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के छात्र भी GATE XH के जरिए देश के प्रतिष्ठित IITs और अन्य टॉप संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं. नॉन-टेक्निकल बैकग्राउंड वाले छात्रों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) समेत अन्य संस्थान में पढ़ाई और रिसर्च के मौके मिलते हैं.