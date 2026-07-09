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आर्ट्स के छात्र भी पा सकते हैं IIT की डिग्री और फेलोशिप! क्या है GATE XH परीक्षा?

IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के दरवाजे सिर्फ इंजीनियरिंग छात्रों तक सीमित नहीं हैं. अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस के छात्र हैं और रिसर्च या उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो GATE XH आपके लिए एक बेहतरीन अवसर हो सकता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 09, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:05 AM IST
आर्ट्स के छात्र भी पा सकते हैं IIT की डिग्री और फेलोशिप! क्या है GATE XH परीक्षा?
Image Credit: GATE XHSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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