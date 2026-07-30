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बारिश और बाढ़ की मार के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए मुफ्त में हुआ एजुकेशन डॉक्यूमेंट

Assam Board: असम राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड (ASSEB) की ओर से घोषणा की गई है जिन छात्रों की किताबें, कॉपी और मार्कशीट आदि एजुकेशन दस्तावेज भारी बाढ़ के कारण सुरक्षित नहीं रह पाए हैं उन्हें सरकार की ओर से ये सभी दस्तावेज मुफ्त में दिए जाएंगे.

Written BySimran Singh
Published: Jul 30, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:44 AM IST
बारिश और बाढ़ की मार के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए मुफ्त में हुआ एजुकेशन डॉक्यूमेंट
Image Credit: assam board free educational documents

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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