/बारिश और बाढ़ की मार के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए मुफ्त में हुआ एजुकेशन डॉक्यूमेंट

असम में हाल ही में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. कई घरों के साथ-साथ छात्रों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र भी पानी में बह गए या खराब हो गए. ऐसे में आगे की पढ़ाई, कॉलेज में प्रवेश और नौकरी के आवेदन में परेशानी न हो, इसके लिए असम बोर्ड ने खास राहत योजना शुरू की है. बोर्ड ने घोषणा की है कि बाढ़ प्रभावित छात्रों से डुप्लीकेट शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. ये सुविधा राज्य के पात्र छात्रों के लिए सीमित अवधि तक उपलब्ध रहेगी.