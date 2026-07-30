/बारिश और बाढ़ की मार के बीच सरकार का बड़ा ऐलान, छात्रों के लिए मुफ्त में हुआ एजुकेशन डॉक्यूमेंट

Assam Board: लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित किया है. इस आपदा में कई छात्रों के जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज, जैसे मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी नष्ट हो गए. ऐसे छात्रों को राहत देने के लिए असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) ने बड़ा फैसला लिया है. अब बाढ़ प्रभावित छात्र अपने खोए हुए शैक्षणिक दस्तावेजों की डुप्लीकेट कॉपी बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकेंगे.
असम में हाल ही में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं. कई घरों के साथ-साथ छात्रों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र भी पानी में बह गए या खराब हो गए. ऐसे में आगे की पढ़ाई, कॉलेज में प्रवेश और नौकरी के आवेदन में परेशानी न हो, इसके लिए असम बोर्ड ने खास राहत योजना शुरू की है. बोर्ड ने घोषणा की है कि बाढ़ प्रभावित छात्रों से डुप्लीकेट शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. ये सुविधा राज्य के पात्र छात्रों के लिए सीमित अवधि तक उपलब्ध रहेगी.
कक्षा 10 की मार्कशीट
कक्षा 12 की मार्कशीट
पास सर्टिफिकेट
माइग्रेशन सर्टिफिकेट
अन्य पात्र शैक्षणिक प्रमाणपत्र
बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में काफी सरल बना दिया है. छात्रों को अपने स्कूल या संबंधित शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से आवेदन करना होगा. बाढ़ से प्रभावित होने का प्रमाण देने के बाद दस्तावेज जारी किए जाएंगे. सबसे बड़ी राहत ये है कि कई मामलों में एफआईआर (FIR) जमा कराने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है, जिससे छात्रों को अतिरिक्त भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी.
बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण कई छात्र पहले ही मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. ऐसे समय में मुफ्त डुप्लीकेट दस्तावेज उपलब्ध कराने का ये फैसला उनकी आगे की पढ़ाई और करियर को जारी रखने में मदद करेगा. इससे कॉलेज एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी के आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेजों की कमी नहीं होगी.
बोर्ड ने सभी पात्र छात्रों से समय पर आवेदन करने की अपील की है. साथ ही स्कूलों और स्थानीय प्रशासन से भी कहा गया है कि वे बाढ़ प्रभावित छात्रों की पहचान कर उन्हें इस सुविधा का लाभ दिलाने में सहयोग करें.