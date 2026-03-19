बिहू और चुनाव से पहले असम के छात्रों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज! 10वीं के रिजल्ट पर आई सबसे बड़ी अपडेट

assam board hslc 10th result: असम के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इस साल 10वीं यानी एचएसएलसी परीक्षा का रिजल्ट पहले जारी किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड चुनाव से पहले ही नतीजे घोषित करने की तैयारी में है. असम में 16 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके साथ ही 15 से 21 अप्रैल तक बिहू का त्योहार भी मनाया जाएगा. इसी वजह से बोर्ड चाहता है कि छात्रों को समय रहते उनका रिजल्ट मिल जाए.

इस बार एचएसएलसी की परीक्षाएं 10 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित की गई थीं. ये परीक्षाएं पूरे राज्य में 1046 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल हुए. अब सभी छात्रों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है. बोर्ड की ओर से जल्द ही रिजल्ट की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

11 अप्रैल से पहले हो सकती है रिजल्ट जारी

पिछले साल यानी 2025 में असम बोर्ड ने 11 अप्रैल को रिजल्ट जारी किया था. लेकिन इस बार कोशिश की जा रही है कि उससे भी पहले नतीजे घोषित कर दिए जाएं. इसके पीछे मुख्य कारण चुनाव और त्योहार का समय है. बोर्ड चाहता है कि छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.

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जानकारी के मुताबिक, इस साल मूल्यांकन प्रक्रिया तेजी से चल रही है. बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि कॉपियों की जांच का काम लगभग पूरा होने वाला है. परीक्षा नियंत्रक नयन ज्योति शर्मा ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में छात्रों ने परीक्षा दी है. इसके बावजूद करीब 95 प्रतिशत मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया है. इससे साफ है कि रिजल्ट जल्दी आने की पूरी संभावना है.

पहले रिजल्ट जारी होने से छात्रों को काफी फायदा

बोर्ड का मानना है कि समय से पहले रिजल्ट जारी होने से छात्रों को काफी फायदा होगा. उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर योजना बनाने का मौका मिलेगा. साथ ही कॉलेज या अन्य कोर्स में दाखिले के लिए भी उन्हें ज्यादा समय मिल सकेगा. अब छात्रों और अभिभावकों की नजर बोर्ड की आधिकारिक घोषणा पर टिकी है.

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