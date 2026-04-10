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SEBA Assam HSLC Result 2026 OUT: असम बोर्ड एचएसएलसी 10वीं के परिणाम जारी, ऐसे चेक करें रिजल्ट और स्कोरकार्ड

Assam HSLC 10th Result 2026 OUT: असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (SEBA) 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन तरीके को अपनाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए एसईबीए 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने और स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं.

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 11:25 AM IST
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Assam HSLC SEBA Class 10th Result 2026
Assam HSLC SEBA Class 10th Result 2026

SEBA Assam HSLC 10th Result 2026 OUT: असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (SEBA) ने आज यानी 10 अप्रैल, शुक्रवार को कक्षा एसएसएलसी 10वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी है. इस साल हाई स्कूल बोर्ड 10वीं परीक्षा में कुल 4,38,565 छात्रों ने शामिल होने के लिए आवेदन किया था. लाखों छात्रों को असम बोर्ड 10वीं परीक्षा रिजल्ट का पिछले कई दिनों से इंतजार था और अब समय आ चुका है जब स्टूडेंट्स कक्षा एसएसएलसी 10वीं के परिणाम असम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स को दर्ज करके स्टूडेंट्स एसईबीए कक्षा एसएसएलसी 10वीं रिजल्ट 2026 को चेक कर सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स को स्कोरकार्ड भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा.

Assam Board: कब हुई थी एसएसएलसी 10वीं परीक्षा?

असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा एसएसएलसी 10वीं को कुल 4,38,565 आवेदक उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया था. राज्य के कुल 1,046 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया. 10 फरवरी से 27 फरवरी तक असम बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं आयोजित की गई थी. बोर्ड ने एसईबीए एचएसएलसी रिजल्ट 2026 की घोषणा कर दी है.

इन 3 आधिकारिक वेबसाइट पर 10वीं रिजल्ट जारी

  • asseb.in

    Add Zee News as a Preferred Source

  • sebaonline.org

  • resultsassam.nic.in

कैसे चेक करें असम बोर्ड 10वीं रिजल्ट?

  • सबसे पहले असम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

  • होमपेज पर 'Assam Board HSLC 10th Result 2026' लिंक शो होगा.

  • उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

  • इसके बाद स्क्रीन पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा.

SEBA HSLC Result 2026: कैसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड?

असम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स- asseb.in, resultsassam.nic.in या sebaonline.org पर जा सकते हैं. इन तीनों वेबसाइट में से किसी पर भी जाकर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें और अपने रोल नंबर के अलावा अन्य डिटेल्स दर्ज करें. इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नीचे की ओर मिलेगा. डाउनलोड पर क्लिक करके असम बोर्ड 10वीं स्कोरकार्ड को अपने पास सेव कर सकेंगे. स्कूल द्वारा जब तक ओरिजिनल मार्कशीट डाउनलोड न की जाए, तब तक इस स्कोरकार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. चाहें तो UMANG या DIGILOCKER ऐप के माध्यम से भी असम एसएसएलसी 10वीं रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में डिवीजन सिस्टम लागू है. ऐसे स्टूडेंट्स जो 60 प्रतिशत या उससे ज्यादा अंक लाते हैं उन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है. जबकि, 45 प्रतिशत से 59 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को द्वितीय श्रेणी और 30 प्रतिशत से 44 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को तृतीय श्रेणी मिलती है.

ये भी पढ़ें- UP Board Result 2026: कितने दिन और... कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का परिणाम? UPMSP का बड़ा अपडेट!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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