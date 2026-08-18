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AI बताएगा कौन सा छात्र छोड़ सकता है स्कूल! असम सरकार का नया एजुकेशन प्लान

AI in School Class Room: असम सरकार ने एजुकेशन सिस्टम से संबंधित एक बड़ी घोषणा की है. एआई के जरिए स्कूल में पढ़ रहे छात्रों पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी और ये पता लगाना आसान हो सकेगा कि कौन सा छात्र स्कूल छोड़ने की तैयारी में है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 18, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:58 PM IST
AI बताएगा कौन सा छात्र छोड़ सकता है स्कूल! असम सरकार का नया एजुकेशन प्लान

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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