AI बताएगा कौन सा छात्र छोड़ सकता है स्कूल! असम सरकार का नया एजुकेशन प्लान

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 18 अगस्त (मंगलवार) को राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के लिए AI-आधारित रोडमैप पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में कक्षाओं को अधिक स्मार्ट और छात्र-केंद्रित बनाने में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. सीएम ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल के जरिए जानकारी दी कि राज्य ऐसी कक्षाएं तैयार कर रहा है, जहां AI की मदद से पढ़ाई में छात्रों की कमियों की शुरुआती स्तर पर पहचान की जाएगी. इससे शिक्षकों को सहायता मिलेगी और छात्रों को सही समय पर शैक्षणिक मार्गदर्शन मिल सकेगा.