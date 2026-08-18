AI बताएगा कौन सा छात्र छोड़ सकता है स्कूल! असम सरकार का नया एजुकेशन प्लान

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 18 अगस्त (मंगलवार) को राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के लिए AI-आधारित रोडमैप पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में कक्षाओं को अधिक स्मार्ट और छात्र-केंद्रित बनाने में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. सीएम ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल के जरिए जानकारी दी कि राज्य ऐसी कक्षाएं तैयार कर रहा है, जहां AI की मदद से पढ़ाई में छात्रों की कमियों की शुरुआती स्तर पर पहचान की जाएगी. इससे शिक्षकों को सहायता मिलेगी और छात्रों को सही समय पर शैक्षणिक मार्गदर्शन मिल सकेगा.
इस योजना का सबसे अहम हिस्सा छात्रों की ट्रैकिंग है. सरकार AI आधारित अटेंडेंस और स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रही है. इससे छात्रों की स्कूल में रेगुलर अटेंडेंस और इन्वॉल्वमेंट पर नजर रखी जा सकेगी. अगर किसी छात्र की उपस्थिति लगातार कम होती है या वो पढ़ाई से दूर होता दिखाई देता है, तो ऐसे संकेतों को शुरुआती स्तर पर पहचानने में AI मदद कर सकता है. इससे स्कूल और संबंधित अधिकारी समय रहते छात्र से जुड़ी समस्या को समझने और जरूरी सहायता देने की कोशिश कर सकेंगे.
AI का इस्तेमाल सिर्फ अटेंडेंस रिकॉर्ड करने तक सीमित नहीं रहेगा. असम सरकार बच्चों की लर्निंग गैप यानी पढ़ाई में मौजूद कमियों की पहचान के लिए भी इसका इस्तेमाल करना चाहती है. खासतौर पर बच्चों की पढ़ने की क्षमता जांचने के लिए AI आधारित रीडिंग फ्लुएंसी असेसमेंट सिस्टम लाने की प्लानिंग है. इससे पता लगाने में मदद मिलेगी कि बच्चा पढ़ने में कहां परेशानी महसूस कर रहा है और उसकी मदद किस तरह से की जा सकती है.
स्कूलों में एआई आने का मतलब सिर्फ छात्रों की निगरानी करना नहीं है. सरकार शिक्षकों को भी एआई आधारित टूल उपलब्ध कराने की योजना बना रही है. इन टूल्स की मदद से शिक्षक लेसन प्लान तैयार करने, पढ़ाने की तैयारी करने और कक्षा को ज्यादा प्रभावी बनाने जैसे काम कर सकेंगे. AI को शिक्षक की जगह लेने की जगह उनके काम को आसान बनाने वाले सहायक के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी है.
रोडमैप में AI चैटबॉट को शामिल करने की योजना भी है. इसका इस्तेमाल समय-समय पर छात्रों की शैक्षणिक प्रगति जांचने के लिए किया जा सकता है. इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर लगातार आकलन करने की एक नई व्यवस्था तैयार हो सकती है. अगर किसी सब्जेक्ट में छात्र लगातार कमजोर प्रदर्शन करता है, तो उस पर समय रहते उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की जा सकेगी.
सरकार की योजना के तहत अटेंडेंस, स्टूडेंट ट्रैकिंग, रीडिंग स्किल और शैक्षणिक आकलन जैसे कई क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे स्कूलों को छात्रों की स्थिति समझने के लिए ज्यादा व्यवस्थित डेटा मिल सकता है. इस योजना का असली फायदा तभी दिखाई देगा, जब AI से मिले संकेतों के आधार पर स्कूल और अधिकारी समय पर कार्रवाई भी करें. फिलहाल, असम सरकार का ये रोडमैप स्कूली शिक्षा में AI के बढ़ते इस्तेमाल की दिशा में एक जरूरी पहल है.