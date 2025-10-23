दिवाली के बाद शिक्षकों को मिला तोहफा! इस राज्य सरकार ने ट्रांसफर नियमों में किया बदलाव, घटाए सेवा वर्ष

Assam CM Himanta Biswa Sarma: शिक्षकों के लिए खुशखबरी है. दिवाली के बाद असम की सरकार ने टीचर्स को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कैबिनेट में संबोधित करते हुए कहा कि, अब से 5 साल तक काम करने वाली महिला शिक्षक और 7 साल तक काम करने वाले पुरुष ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

सीएम ने बताया कि असम प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक विधेयक में संशोधन ( Assam Elementary and Secondary Schools Teachers bill ) को मंजूरी दी गई, जिससे 12,000 संविदा शिक्षक (contractual teachers) रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे.

इसके अलावा सरकार ने आदिवासियों, चाय बागानों और मोरन-मटक समुदाय के लोगों को सरकार की दो-बाल नीति से भी राहत देने का फैसला किया है. साथ ही सरकार ने चाय बागान समुदाय को भूमि अधिकार (Land Rights) देने के प्रस्ताव पर भी गंभीर चर्चा की है.

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने आगे कहा कि, आज हमने न केवल लव जिहाद विधेयक पर चर्चा की, बल्कि हां, हम विधेयक लाने की प्रक्रिया में हैं. निश्चित रूप से, हम लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे.

