/Assam Coaching Rules: 50 से ज्यादा छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, काउंसलर से लेकर सेफ्टी तक जानें नए नियम

Assam Coaching Rules 2026: असम में अब कोचिंग सेंटर जो 50 से ज्यादा छात्रों को पढ़ा रहे होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाना जरूरी होगा. राज्य सरकार की ओर से ये कदम मुख्य तौर पर छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से लेकर बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार करने और मेंटल हेल्थ से संबंधित सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से उठाया जा रहा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि 18 अगस्त, मंगलवार को कैबिनेट द्वारा 'असम प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड स्टूडेंट मेंटल हेल्थ सेफगार्ड) रूल्स, 2026' को लागू करने की मंजूरी दे दी. ऐसे में अधिक संख्या में पढ़ा रहे कोचिंग के लिए जरूरी होगा कि वो रजिस्ट्रेशन और नियमों का पालन करें.