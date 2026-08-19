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Assam Coaching Rules: 50 से ज्यादा छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, काउंसलर से लेकर सेफ्टी तक जानें नए नियम

Assam Coaching Rules 2026: असम में प्राइवेट कोचिंग की मनमानी पर रोक लगाने के लिए राज्य की ओर से नियमों में बदलाव किया जा रहा है और एक नया ढांचा तैयार किया जा रहा है. राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कोचिंग से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 19, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 01:54 PM IST
Assam Coaching Rules: 50 से ज्यादा छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, काउंसलर से लेकर सेफ्टी तक जानें नए नियम
Image Credit: Assam Coaching Rules

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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