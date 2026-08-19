/Assam Coaching Rules: 50 से ज्यादा छात्रों वाले कोचिंग सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, काउंसलर से लेकर सेफ्टी तक जानें नए नियम

Assam Coaching Rules 2026: असम में अब कोचिंग सेंटर जो 50 से ज्यादा छात्रों को पढ़ा रहे होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाना जरूरी होगा. राज्य सरकार की ओर से ये कदम मुख्य तौर पर छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने से लेकर बुनियादी ढांचे के मानकों में सुधार करने और मेंटल हेल्थ से संबंधित सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से उठाया जा रहा है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि 18 अगस्त, मंगलवार को कैबिनेट द्वारा 'असम प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड स्टूडेंट मेंटल हेल्थ सेफगार्ड) रूल्स, 2026' को लागू करने की मंजूरी दे दी. ऐसे में अधिक संख्या में पढ़ा रहे कोचिंग के लिए जरूरी होगा कि वो रजिस्ट्रेशन और नियमों का पालन करें.
ऐसे कोचिंग सेंटर जहां पर 50 से अधिक छात्रों को पढ़ाया जाता है, उन्हें जरूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपनाना होगा. इसके तहत संबंधित जिले के जिला आयुक्त (DC) रजिस्ट्रेशन और नियमों की निगरानी करेंगे. कोचिंग सेंटरों को हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराना होगा और निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा.
इस नए ढांचे को छात्रों के मेंटल हेल्थ और समग्र कल्याण पर खास जोर देने के साथ तैयार किया गया है. ये मुद्दा लगातार बढ़ते कंपटीशन और शैक्षणिक दबाव के बीच चिंता का विषय बना हुआ है. नए नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को लागू करना अनिवार्य होगा. साथ ही, उन्हें राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा और AICTE और UGC द्वारा तय मानकों का भी पालन करना होगा.
जवाबदेही और एकरूपता: राज्य के सभी कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई और व्यवस्था के एक समान न्यूनतम मानक तय करना.
सुरक्षित माहौल: छात्रों को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर सुरक्षित माहौल प्रदान करना.
सुरक्षा प्रमाणपत्र: कोचिंग सेंटर की इमारत और बुनियादी ढांचा पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए.
हर साल रजिस्ट्रेशन: कोचिंग सेंटरों को हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराना होगा.
योग्य काउंसलर: छात्रों के मेंटल स्ट्रेस को कम करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए अनुभवी काउंसलर की व्यवस्था करनी होगी.
आपको बता दें कि असम सरकार शिक्षा क्षेत्र से जुड़े नए नियमों और ढांचे पर लगातार काम कर रही है. सरकार का मुख्य उद्देश्य छात्रों पर पढ़ाई के तनाव को कम करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है.