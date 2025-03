Board Exam: पेपर लीक के कारण इस बोर्ड ने रद्द की कक्षा 11वीं की सभी परीक्षाएं

Assam Board Exams Cancelled: हिमाचल प्रदेश और यूपी में बोर्ड परीक्षा के बाद अब असम बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर सामने आई है. ऐसे में असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (एएसएसईबी) ने 11वीं की सभी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी है. ये परीक्षाएं 24 से 29 मार्च 2025 के बीच होने वाली थीं. ये परीक्षाएं कुल 36 विषयों पर होने वाली थीं.

हालांकि, ये पहला मामला नहीं है इससे पहले भी ऐसा मामला सामने आ चुका है. 21 मार्च 2025 को भी असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) की 11वीं कक्षा की गणित परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण मैथ्स की परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी. बता दें, असम में 11वीं कक्षा की भी परीक्षा बोर्ड की होती है. ये परीक्षाएं 6 मार्च को शुरू हुई थीं जो 29 मार्च को खत्म होनी थीं, लेकिन अब आगे की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है.

असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू ने इस बात को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बोर्ड परीक्षा रद्द होने की सूचना अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है. उन्होंने लिखा- प्रश्न पत्र लीक होने और प्रोटोकॉल के उल्लंघन की खबरों के कारण, एचएस प्रथम वर्ष की परीक्षा 2025 (24-29 मार्च तक निर्धारित) के शेष विषयों को रद्द कर दिया गया है. ASSEB का ऑफिशियल नोटिफिकेशन शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि परीक्षाओं के नए शेड्यूल के बारे में जल्द बैठक करके परीक्षाओं की नई तारीख बताई जाएगी.

Due to reports of question paper leak and breach of protocol, the remaining subjects of HS First Year Examination 2025 (scheduled from 24–29 March) stand cancelled. Further action will be decided in the Board meeting on 24 March. himantabiswa CMOfficeAssam pic.twitter.com/fFFUHyWKiG

