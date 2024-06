असम को मिलेगा अपना पहला IIM, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, आईआईएम अहमदाबाद करेगा गाइड

Assam First IIM: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने गुवाहाटी के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) की स्थापना को मंजूरी दे दी है.

खबर साझा करते हुए सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने माइक्रोब्लॉगिंग साइंट एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा, "एक बड़ी खबर साझा कर रहा हूं! 2023 में हमारे अनुरोध के बाद, पीएम नरेंद्र मेजी ने गुवाहाटी के पास एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमें को मंजूरी देकर असम के लोगों को एक विशेष उपहार दिया है, जिससे यह आईआईटी (IIT), एम्स (AIIMS), नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) और अब आईआईएम (IIM) वाले कुछ शहरों में से एक बन गया है."

Sharing a BIG NEWS!

Following our request in 2023, Hon PM Shri @narendramodi ji has given a spcl gift to the people of Assam by approving an Indian Institute of Management near Guwahati, making it among the few cities to house an IIT, AIIMS, Nat’l Law Univ & now IIM

1/4 pic.twitter.com/cjDSLi4v7c

— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) June 2, 2024