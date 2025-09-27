Astrophysics Course: सितारों और ग्रहों की दुनिया से जोड़ता है ये कोर्स, बना सकते हैं करियर; जानें टॉप 7 कॉलेज के नाम

Astrophysics Course Best University List: अक्सर हम सभी स्पेस में रुचि रखते हैं और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं. यहां तक कि हर एक शख्स की इच्छा होती है कि वो सितारों और ग्रहों को अपने सामने देख सकें. स्पेस से संबंधित अलग-अलग चीजों के बारे में जाने की रुचि वाले एस्ट्रोफिजिक्स क्षेत्र में करियर बनाने का सोच सकते हैं. सितारों से लेकर ग्रहों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्षेत्र बेस्ट हो सकता है. 12वीं के बाद आप इस फील्ड में करियर बनाने का सोच सकते हैं. ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके जरिए ब्रह्मांड के बारे में जानकारी और स्टडी हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स करियर बनाने के मामले में बेहतर है या नहीं? एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स के लिए कौन से 7 टॉप कॉलेज हैं?

कौन कर सकता है एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स?

12वीं कक्षा के वो छात्र एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास साइंस स्ट्रीम है. नॉन मेडिकल साइंस से पास हुए छात्र एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स कर सकते हैं. फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ 12वीं पूरा करने वाले और कम से कम 50 अंक हासिल करने वाले छात्र एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं.

क्या एस्ट्रोफिजिक्स में है हाय एजुकेशन?

एस्ट्रोफिजिक्स में सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने की सुविधा है. अगर कोई छात्र हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो बेसिक लेवल की स्टडी जरूरी है. भारत के अलावा अन्य देशों में एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स को करवाया जाता है.

ये हैं टॉप 7 एस्ट्रोफिजिक्स कॉलेज की लिस्ट

बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) है. मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (TIFR) है. भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NISER) है. पुणे में अंतर-विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी केंद्र (IUCAA) है. अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) है. नैनीताल में आर्यभट्ट प्रेक्षणीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान (ARIES) हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय है.

एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स में एडमिशन के लिए होते हैं ये एंट्रेंस एग्जाम

NEST- राष्ट्रीय प्रवेश स्क्रीनिंग परीक्षा

JEE Advanced- संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस्ड)

CUET-UG- सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (स्नातक)

IISER Aptitude Test (IAT)- भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एप्टीट्यूड टेस्ट

क्या एस्ट्रोफिजिक्स में करियर बनाना सही?

एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स करियर के लिए एक गलत फैसला नहीं हो सकता है. लगातार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विस्तार हो रहा है और ऐसे में करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन में से एक है. वैज्ञानिकों द्वारा भी नई-नई खोज की जा रही है. हर कोई ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं. आप एस्ट्रोफिजिक्स कोर्स करने का सोच सकते हैं.

